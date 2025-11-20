Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Πέμπτη (20/11) διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι η πόλη Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. «Επομένως, αυτό ήταν; Έχει τελειώσει;» ρώτησε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, για να λάβει καταφατική απάντηση από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ο στρατηγός Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν το 80% της πόλης Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο Πούτιν ενημερώθηκε επίσης για την κατάσταση στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στην πόλη Κοστιαντίνιφκα.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν ανενόχλητοι στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, περιπολώντας σε έρημους δρόμους με ερειπωμένες πολυκατοικίες.

Ρωσικά στρατεύματα πολιορκούσαν το Ποκρόφσκ για περισσότερο από έναν χρόνο, σφίγγοντας σταδιακά τον κλοιό. Ρωσικοί χάρτες παρουσιάζουν πλέον την πόλη υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στο γειτονικό Μίρνοχραντ.

Το Κρεμλίνο θεωρεί πως η κατάληψη του Ποκρόφσκ – το οποίο χαρακτηρίζεται «πύλη προς το Ντονέτσκ» σε δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης – ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση των δυνάμεών του προς τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ (βορειότερα).

Video of Russian soldiers in the Shakhtarskyi district of Pokrovsk. Russia controls most of the city, and Russian soldiers and continuing to try to expand their control to the northwest, north, and northeast of the city. https://t.co/1e9UjRwscx pic.twitter.com/iMWNsykD6x — Rob Lee (@RALee85) November 20, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επιβεβαιώνει πως τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχουν βιντεοσκοπηθεί σε μία από τις νότιες συνοικίες του Ποκρόφσκ. Στο βίντεο διακρίνονται Ρώσοι στρατιώτες να περπατούν ανενόχλητοι σε άδειους δρόμους, κάποιος μάλιστα σπρώχνει ένα φορείο. Διακρίνονται επίσης μισογκρεμισμένα κτήρια, αλλά όχι άμαχοι.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ζήτησε, τέλος, από τον στρατηγό Γκεράσιμοφ να εξετάσει εάν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθεί η δυνατότητα σε Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός αναφέρει πως συνεχίζονται οι μάχες στο Ποκρόφσκ. Ουκρανικοί επιχειρησιακοί χάρτες παρουσιάζουν το Ποκρόφσκ ως «γκρίζα ζώνη» που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά και το γειτονικό Μίρνοχραντ να μην έχει περικυκλωθεί πλήρως.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε επίσης πως οργανώνονται νέες γραμμές επιμελητειακής υποστήριξης των δυνάμεων που μάχονται σε Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ. Οι επιχειρήσεις για «την εξόντωση του εχθρού σε συνοικίες του Ποκρόφσκ συνεχίζονται», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ