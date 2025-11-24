Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη εκ νέου, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στην έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιοχής, με 37 εκρήξεις να έχουν καταγραφεί μέσα σε έναν χρόνο.
Οπτικό υλικό καταγράφει ροές λάβας στις πλαγιές του ηφαιστείου, ενώ στήλες τέφρας και καπνού υψώνονται στον ουρανό. Οι εικόνες αναδεικνύουν την ένταση του φαινομένου σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη.
Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή είναι η 37η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του 2024.