Αγωνία για τους επιβάτες σε πτήση της πολωνικής LOT στη Λιθουανία.
Ένα αεροπλάνο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, όταν βγήκε εκτός πορείας σε βοηθητικό διάδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας αρχής. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» προσωρινά κάθε κίνηση στο αεροδρόμιο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, όπως γνωστοποίησε ο φορέας σε σχετική ενημέρωση στο Facebook.
Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι ο βασικός διάδρομος απογειώσεων και προσγειώσεων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 17:00 τοπική ώρα (ίδια ώρα με την Ελλάδα), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.