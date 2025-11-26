Αγωνία για τους επιβάτες σε πτήση της πολωνικής LOT στη Λιθουανία.

Ένα αεροπλάνο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, όταν βγήκε εκτός πορείας σε βοηθητικό διάδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας αρχής. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» προσωρινά κάθε κίνηση στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, όπως γνωστοποίησε ο φορέας σε σχετική ενημέρωση στο Facebook.

Lithuania's Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/PnSHRdWkCP — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι ο βασικός διάδρομος απογειώσεων και προσγειώσεων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 17:00 τοπική ώρα (ίδια ώρα με την Ελλάδα), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

🚨Breaking: LOT Polish Airlines Flight LO771 (Embraer E170, reg. SP-LDK) slid off the taxiway at Vilnius Airport today amid heavy snow, after landing from Warsaw at 13:43 local time. All 63 passengers and 4 crew evacuated safely.. no injuries reported. Runway closed until at… pic.twitter.com/nuCkRHwf3r November 26, 2025

🇵🇱"LOT Polish Airlines" jet (LOT7ME) slipped off the taxiway after landing in 🇱🇹Vilnius Airport ✈️ pic.twitter.com/zMy2BBfCeh November 26, 2025

protothema.gr