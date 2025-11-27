Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκτεταμένη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Εκατοντάδες κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού ατόμων που έχουν παγιδευτεί στους ανώτερους ορόφους.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με την αστυνομία να αποδίδει στους συλληφθέντες «βαριά αμέλεια», όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε εύφλεκτες σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα – συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων – δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.



Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην τόσο γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας που θα διεξαχθεί από ομάδα εργασίας της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, αλλά οι πυροσβέστες έχουν ήδη προειδοποιήσει για μια ιδιαιτερότητα.

Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διάσωσης, το πλήρωμά του εντόπισε μερικές σανίδες πολυστυρενίου που φράζουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων.

«Αυτές οι πλάκες πολυστυρενίου είναι εξαιρετικά εύφλεκτες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», είπε.

Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 279 είναι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2 — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0 — ABC News (@ABC) November 26, 2025

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 3:34 μ.μ. και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 5 στις 6:22 μ.μ., στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm – the highest – at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… pic.twitter.com/bafLo0rp0f — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Οι σκαλωσιές αυτού του τύπου κατά την κατασκευή ενός κτιρίου ή κατά την ανακαίνιση είναι συνηθισμένες, αν και η τοπική κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αντικατάστασή τους για λόγους ασφαλείας.

