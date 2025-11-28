Σε εξέλιξη βρίσκεται η ιστορική συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη Νίκαια Βιθυνίας. Είναι η πρώτη φορά που Πάπας Ρώμης επισκέπτεται την περιοχή.

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης» είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της Αλήθειας.

«Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Είμαστε βαθιά συγκινημένοι που όλοι σας ανταποκριθήκατε θετικά στην ταπεινή πρόσκλησή μας να τιμήσουμε με αυτό το κοινό προσκύνημα τη μνήμη και την κληρονομιά της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε εδώ, στη Νίκαια, πριν από χίλια επτακόσια χρόνια.

«Παρά τα τόσα που μεσολάβησαν ανά τους αιώνες και όλες τις αναταραχές, τις δυσκολίες και τις διαιρέσεις που έφεραν, προσεγγίζουμε αυτή την ιερή επέτειο με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας» είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας ότι δεν έχουμε συγκεντρωθεί εδώ απλώς για να θυμηθούμε το παρελθόν, αλλά «για να δώσουμε ζωντανή μαρτυρία της ίδιας πίστης που εξέφρασαν οι Πατέρες της Νίκαιας».

«Στη Νίκαια, η ιστορία μαρτυρεί την αιωνιότητα, το γεγονός ότι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός από αληθινό Θεό, ομοούσιος τω Πατρί. Ενσωματωμένες στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας, αυτές οι εκφράσεις αποστάζουν και παρουσιάζουν σε όλους την πίστη των Αποστόλων», τόνισε.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας λειτουργεί ως σπόρος για ολόκληρη τη χριστιανική ύπαρξη – «δεν είναι σύμβολο του ελάχιστου, αλλά σύμβολο του συνόλου».

Στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε: «Έχοντας την πίστη της Νικαίας να καίει με θέρμη στις καρδιές μας, “ας τρέξουμε τον αγώνα” της χριστιανικής ενότητας».

Στην ομιλία του, ο Πάπας ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τη «μεγάλη σοφία και προνοητικότητά» του στην πρόσκληση των ηγετών των Εκκλησιών να γιορτάσουν μαζί αυτήν την σημαντική επέτειο. Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του στους Προκαθήμενους των Εκκλησιών και στους Αντιπροσώπους των Χριστιανικών Οικουμενικών Κοινοτήτων για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Ο Πάπας Λέων υπενθύμισε ότι η Σύνοδος της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε το 325 μ.Χ., σημειώνοντας πως προσκαλεί όλους τους Χριστιανούς, ακόμα και σήμερα, να αναλογιστούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για εμάς προσωπικά.

Η Σύνοδος της Νίκαιας, είπε, συμφώνησε στην χριστολογική ομολογία που τώρα καλούμε «Πιστεύω της Νίκαιας», το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες και Κοινότητες. Το Σύμβολο της Πίστεως, όπως είναι γνωστό, ήταν «θεμελιώδους σημασίας στην πορεία που ακολουθούν οι Χριστιανοί προς την πλήρη κοινωνία».

Ο Πάπας πρόσθεσε ότι η χριστιανική ενότητα είναι πολύ αναγκαία στον κόσμο μας, που είναι γεμάτος βία και σύγκρουση.

«Η επιθυμία για πλήρη κοινωνία μεταξύ όλων των πιστών στον Ιησού Χριστό συνοδεύεται πάντα από την αναζήτηση της αδελφοσύνης μεταξύ όλων των ανθρώπων», είπε, καλώντας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την υπηκοότητα, τη θρησκεία ή τις προσωπικές τους απόψεις.

Τέλος, υπερασπίστηκε τον ρόλο των θρησκειών στην υπηρεσία της αλήθειας και στην ενθάρρυνση των ατόμων να αναζητούν τον διάλογο και τον σεβασμό.

Σε μία ιστορική τελετή για να τιμήσουν τη συμπλήρωση των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (το «Πιστεύω»), πραγματοποιείται το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα του ΙΔ΄, κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Παρόντες ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, αλλά και εκπρόσωποι πάνω από 20 διαφορετικών Εκκλησιών, ομολογιών, κοινοτήτων και εκκλησιαστικών οργανισμών. Απόντες πάντως οι Πατριάρχες Αντιοχείας Ιωάννης και Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εξέδρα δίπλα στα αρχαιολογικά ευρήματα και στάθηκαν σε ημικύκλιο μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Συνόδου, όπου άναψαν ένα κερί. Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ήταν τελευταίοι που έφτασαν στο χώρο.

cnn.gr