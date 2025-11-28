Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην άμεση ακύρωση μεγάλου αριθμού εγγράφων και αποφάσεων που είχε υπογράψει ο προηγούμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με την αιτιολογία ότι η υπογραφή τους είχε γίνει με αυτόματο στιλό.

Το Autopen διευκολύνει την υπογραφή μεγάλου αριθμού εγγράφων παράγοντας πανομοιότυπες υπογραφές. Ωστόσο, η χρήση του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ χρειάζεται ρητή έγκριση από τον ίδιο γιατί ένα έγγραφο πρέπει να προέρχεται από το δικό του χέρι.

Σε αυτό βασίζεται ο Τραμπ που ισχυρίζεται ότι κάποια πρόσωπα που δεν κατονομάζει (αν και τους αποκαλεί «τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς») «πήραν την προεδρία» μέσα από τα χέρια του.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Κάθε έγγραφο που υπογράφηκε από τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν με το Autopen, περίπου το 92% των εγγράφων, καταργείται με την παρούσα και δεν έχει πλέον ισχύ ή αποτέλεσμα. Το Autopen δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ριζοσπάστες τρελοί της Αριστεράς που περιβάλλουν τον Μπάιντεν γύρω από το όμορφο προεδρικό γραφείο στο Οβάλ Γραφείο του πήραν την προεδρία.

» Με την παρούσα ακυρώνω όλες τις εκτελεστικές διαταγές και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το Autopen το έκαναν παράνομα. Ο Τζο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του Autopen και, αν ισχυριστεί το αντίθετο, θα κατηγορηθεί για ψευδορκία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Μπάιντεν.

Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.

Είχε φτάσει μάλιστα να αντικαταστήσει το πορτρέτο του Μπάιντεν στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου με… ένα Autopen.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

