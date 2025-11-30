Επτά νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίες ήταν ο απολογισμός, ένοπλης επίθεσης σε μπάρ στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, χθες Σάββατο σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.
Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.