Επτά νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίες ήταν ο απολογισμός, ένοπλης επίθεσης σε μπάρ στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, χθες Σάββατο σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Vamos muy bien dicen @Claudiashein y @OHarfuch



Reportan ataque armado en Tula



La madrugada de este sábado se registró un ataque armado en el bar “La Resaka”, ubicado en Tula.



De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra las… pic.twitter.com/o0C1IYtdmp November 29, 2025

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.

🛑 Noche de terror en #Hidalgo



La madrugada de este sábado, un centro nocturno en la colonia El Llano, en #Tula, Hidalgo, fue escenario de un brutal ataque armado.



De acuerdo con reportes de la policía municipal, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego… pic.twitter.com/zFXm82e9yN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

