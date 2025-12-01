Ο Νικολάς Μαδούρο έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από ημέρες σιωπής την Κυριακή, διαλύοντας τις φήμες περί εγκατάλειψης της χώρας, ενώ η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν «στρατιωτική επίθεση» με πρόσχημα την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η ένταση κλιμακώνεται, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στην περιοχή και η κυβέρνηση του Τραμπ προειδοποιεί για επικείμενες επιχειρήσεις.

Δημόσια επανεμφάνιση Μαδούρο εν μέσω φημών

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που συνήθως εμφανίζεται πολλές φορές την εβδομάδα στη δημόσια τηλεόραση, δεν είχε δώσει κανένα σημάδι παρουσίας από την Τετάρτη, όταν είχε αναρτήσει βίντεο στο Telegram οδηγώντας στους δρόμους του Καράκας.

Η απουσία του είχε προκαλέσει έντονη φημολογία με το βραζιλιάνικο CNN να μεταδίδει ότι ο Μαδούρο ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα και να βρίσκεται στη Βραζιλία.

Ωστόσο την Κυριακή, ο Μαδούρο εμφανίστηκε σε εκδήλωση απονομής βραβείων ειδικού καφέ στην ανατολική πλευρά του Καράκας, όπου απένειμε διακρίσεις σε παραγωγούς, δοκίμασε διάφορες ποικιλίες και απηύθυνε σύντομες δηλώσεις χωρίς άμεση αναφορά στην κρίση.

Jefe de Estado Nicolas Maduro encargó a la ministra para el Comercio Exterior Coromoto Godoy brindar apoyo especial para la inversión internacional a los productores que alcanzaron el Top 10 en el IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano 2025. pic.twitter.com/aPKKNOXhis December 1, 2025

Στο τέλος της ομιλίας του, υπογράμμισε ότι η Βενεζουέλα είναι «ανίκητη, απρόσβλητη, ανεπανάληπτη», αφήνοντας υπαινιγμούς για την αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον.

Έντονη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στην περιοχή

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο ολοένα πιο ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, στο πλαίσιο – όπως δηλώνει – επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Η Βενεζουέλα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Τον Νοέμβριο, στην περιοχή κατέφθασε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί δεκάδες πτήσεις αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 83 ανθρώπους σε πλήγματα κατά ταχύπλοων που – κατά τον Λευκό Οίκο – μετέφεραν ναρκωτικά, ισχυρισμός που δεν έχει τεκμηριωθεί. Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και έχει ζητήσει έρευνα από τον ΟΗΕ.

Καταγγελίες για «επίθεση» και προσφυγή στον ΟΠΕΚ

Το Καράκας ανακοίνωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του ΟΠΕΚ για να αποτραπεί «η προετοιμαζόμενη αμερικανική επίθεση», η οποία – σύμφωνα με την κυβέρνηση – απειλεί να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγκες διάβασε σχετική επιστολή του Μαδούρο, στην οποία αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν να αρπάξουν τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με χρήση στρατιωτικής βίας».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Μαδούρο

Η ένταση επιτάθηκε περαιτέρω όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνδιάλεξης. Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συζητήθηκε ακόμη και ενδεχόμενη συνάντηση στις ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσέφερε στον Μαδούρο «ευκαιρία να φύγει» σε χώρα της επιλογής του, όπως η Ρωσία. Η κυβέρνηση του Καράκας δεν σχολίασε τη συνομιλία, ενώ ο Χόρχε Ροντρίγκες, επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι η σχετική συζήτηση «δεν ήταν ο σκοπός» της συνέντευξης Τύπου.

Κλιμακούμενη πίεση και διεθνείς αντιδράσεις

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» επιχειρήσεις κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών «εντός της Βενεζουέλας», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων. Παράλληλα, έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη χώρα, ενώ το ρωσικό πρακτορείο Pegas Touristik ανακοίνωσε ότι σταματά τα δρομολόγια προς το νησί Μαργαρίτα.

Μετά την προειδοποίηση Τραμπ για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ανέστειλαν μονομερώς τις πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών. Ο Μαδούρο έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί «ειδικό σχέδιο» για τη συνέχιση των επαναπατρισμών, παρά τη μείωση των διαθέσιμων πτήσεων.

Η πολιτική κατάσταση στο Καράκας

Ο Νικολάς Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013 και πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν έντονα και συνοδεύτηκαν από αιματηρές ταραχές. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη φέτος με Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για εκλογική απάτη και υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο θα αποχωρήσει «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».

Το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι οικογένειες θυμάτων των αμερικανικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική έγιναν δεκτές στο κοινοβούλιο, ενώ η κυβέρνηση προχωρά στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

