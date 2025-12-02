Οι βελγικές Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη χρήση κοινοτικών κονδυλίων. Η υπόθεση αφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εξελίξεις ακολούθησαν τις εφόδους που πραγματοποίησαν την Τρίτη οι βελγικές Αρχές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε εγκαταστάσεις του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαχείριση χρηματοδότησης του προγράμματος και σε ενδεχόμενες παρατυπίες στην κατανομή πόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, οι έρευνες αφορούν υπόθεση πιθανής απάτης σχετικής με τη χρήση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά τρία άτομα συνελήφθησαν. Μία εκ των συλληφθέντων είναι η πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τελεί υπό κράτηση για ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες βελγικών ΜΜΕ. Οι άλλοι δύο είναι ένας μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025.

Η έρευνα, όπως σημειώνει η Le Soir επικεντρώνεται σε υπόνοιες «favoritisme» (ευνοιοκρατίας) και πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό («concurrence déloyale») στην ανάθεση, από την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, σερβικού προγράμματος εννιάμηνης εκπαίδευσης για μελλοντικούς Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Κολλέγιο της Ευρώπης.

Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν στην περίοδο 2021-2022. Οι πράξεις που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό μελλοντικών στελεχών των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι ερευνητές επιδιώκουν να διαπιστώσουν αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και κάθε αδικήματος που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ. Η υπερεθνική αυτή αρχή έχει την αρμοδιότητα όχι μόνο να ερευνά, αλλά και να ασκεί διώξεις και να παραπέμπει τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη, αρμοδιότητα που δεν διέθετε, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

