Ένα αγόρι 13 ετών εκτέλεσε μόνο του τον άνθρωπο που σκότωσε 13 μέλη της οικογένειάς του, γιατί οι συγγενείς αρνήθηκαν την πιθανότητα συμφιλίωσης. Η ποινή εκτελέστηκε σε στάδιο με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα του Αφγανιστάν των Ταλιμπάν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφάνθηκε ότι ο δράστης, που λεγόταν Μανγκάλ, ήταν ένοχος για τη σφαγή 13 μελών της οικογένειας του εφήβου, μεταξύ των οποίων παιδιά και τρεις γυναίκες. Είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους για εισβολή τον Ιανουάριο του 2025 σε κατοικία στην επαρχία Χοστ και για τη δολοφονία με πυροβολισμούς των μελών της οικογένειας.

Το εφετείο και το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσαν τη θανατική ποινή που είχε επιβληθεί πρωτόδικα, ενώ εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Αφγανιστάν, Χιμπατουλάχ Ακούντζαντα, γράφει η Daily Mail.

Οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει μια αυστηρή ερμηνεία του νόμου της Σαρίας, η οποία περιλαμβάνει την επαναφορά των δημόσιων εκτελέσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κισάς από τους Ταλιμπάν, των αντιποίνων, μιας μορφής «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Το αγόρι εκτέλεσε με τρεις πυροβολισμούς τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές που συνωστίζονταν σε στάδιο στην πόλη Χοστ. Το πλήθος φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»). Οι Αρχές είχαν καλέσει τον κόσμο να παρακολουθήσει την εκτέλεση σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι συγγενείς του αγοριού αρνήθηκαν την προσφορά των Ταλιμπάν να συγχωρήσουν τον καταδικασμένο εγκληματία.

Συνηθισμένο θέαμα οι δημόσιες εκτελέσεις

Από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 12 δημόσιες εκτελέσεις.

Η προηγούμενη έγινε τον Οκτώβριο στο Μπαγκντίς όπου ένας άνδρας εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος, αλλά και σε αξιωματούχους. Είχε δολοφονήσει ένα ανδρόγυνο (η γυναίκα ήταν μάλιστα οκτώ μηνών έγκυος) και εκτελέστηκε από συγγενείς των θυμάτων.

Και σε αυτή την περίπτωση τρία δικαστήρια είχαν εκδώσει την ίδια ετυμηγορία -θανατική ποινή με εκτέλεση από συγγενή- την οποία επικύρωσε και ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν. Οι συγγενείς ούτε ήθελαν να ακούσουν για αμνηστία και ειρήνευση.

Τον Απρίλιο τέσσερις άνδρες εκτελέστηκαν δημόσια την ίδια ημέρα σε τρεις διαφορετικές πόλεις από συγγενείς των θυμάτων.

Όσο και ο ΟΗΕ δια του ειδικού απεσταλμένου ζητά να σταματήσουν οι εκτελέσεις, οι κάτοικοι τις βλέπουν θετικά επειδή «κανείς δεν θα τολμήσει να σκοτώσει κανέναν στο μέλλον».

Για τα πιο «ελαφρά» αδικήματα, όπως την κλοπή, τη μοιχεία και την κατανάλωση αλκοόλ υπάρχει το μαστίγωμα που και αυτό εκτελείται δημόσια. Σε μία περίπτωση μαστιγώθηκαν τουλάχιστον 63 άτομα, μεταξύ των οποίων 14 γυναίκες, που είχαν κατηγορηθεί για εγκλήματα όπως σοδομισμός, κλοπή και «ανήθικες» σχέσεις.

Ο νόμος και η τάξη είναι κεντρικά στοιχεία της σκληροπυρηνικής ιδεολογίας των Ταλιμπάν, σημειώνει η Daily Mail που υπενθυμίζει ότι στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, η Διεθνής Αμνηστία κατατάσσει το Αφγανιστάν μεταξύ των χωρών όπου επιβλήθηκαν θανατικές ποινές μετά από δίκες που «δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης».

Οι ομοιότητες μεταξύ της σημερινής κατάστασης και των δρακόντειων πολιτικών που επέβαλαν οι Ταλιμπάν όταν κυβερνούσαν από το 1996 έως το 2001 είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, ειδικά σε ό,τι αφορά τους σκληρούς «νόμους περί αρετής και κακίας».

Και ενώ η Δύση αντιμετωπίζει επισήμως το Αφγανιστάν σαν μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα στραγγαλίζονται μέρα με τη μέρα , η ανεπίσημη «πολιτική» των influencer είναι άλλη: κάνουν ταξίδια σε μια χώρα με φυσικές ομορφιές, ανέγγιχτη ακόμη από τον μαζικό τουρισμό, σαν να μην υπάρχει ένα βάρβαρο καθεστώς.

Η «λογική» των Ταλιμπάν είναι εντελώς διαφορετική.

Σε ένα ανατριχιαστικό ηχητικό μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν είπε ότι «θα μαστιγώσουμε τις γυναίκες, θα τις λιθοβολήσουμε μέχρι θανάτου δημόσια για τα εγκλήματά τους. Μπορεί να το λέτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους αν τις λιθοβολήσουμε δημόσια γιατί είναι μοιχαλίδες επειδή αυτό παραβιάζει τις δημοκρατικές αρχές σας. Εγώ όμως αντιπροσωπεύω τον Αλλάχ και εσείς τον Σατανά».

