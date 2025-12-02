Ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια «στιγμή ορόσημο» την Πέμπτη, όταν τα μέλη του φορέα που τον διοργανώνει ενδέχεται να ψηφίσουν για το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει το 2026. Η διαδικασία έρχεται σε μια περίοδο όπου ορισμένα κράτη απειλούν με αποχώρηση, εάν η χώρα δεν αποκλειστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης θα συνεδριάσουν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για την δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.

Εάν τα μέλη δεν πειστούν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, είπε η EBU, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ συγκεκριμένα.

Οι δημόσιοι οργανισμοί ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας έχουν όλοι τους απειλήσει να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο στην Αυστρία, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος, επικαλούμενοι τις ανησυχίες για τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα, ένας αριθμός που ξεπέρασε τους 70.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

«Ελπίζουμε πως το πακέτο των μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη πως αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση για να προστατεύσουμε την ουδετερότητα και αμεροληψία του Διαγωνισμού Τραγουδιού», τονίζει η EBU.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Λουξεμβούργου RTL στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ το δίκτυο NRK της Νορβηγίας περιέγραψε πως το μήνυμα που στέλνει η EBU για μεγάλες αλλαγές είναι «πολλά υποσχόμενο». Εάν μια ψηφοφορία κατά του Ισραήλ στεφθεί με επιτυχία, η Γερμανία πιθανόν θα αποσυρθεί και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, είπε μια πηγή του φορέα μετάδοσης στο Reuters.

Πηγή από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ είπε στο Ρόιτερς πως πιστεύει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητες, διαβεβαιώνοντας πως το KAN συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της EBU.

