Μετά τις ανακοινώσεις από Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία, η Ισπανία έγινε την Τετάρτη η πρώτη χώρα της «Μεγάλης Πεντάδας» (Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία) που δήλωσε επίσημα ότι θα μποϊκοτάρει την επόμενη Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη (12-16 Μαΐου 2026), αν δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE ενέκρινε την απόφαση με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή, ακολουθώντας τη δήλωση του Ισπανού υπουργού Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν, ότι η Ισπανία θα πρέπει να αποσυρθεί εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα συμμετοχών.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS τόνισε επίσης ότι δεν μπορεί «να δικαιολογήσει πλέον τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεδομένης της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα».

Η απόφαση για το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Ισραήλ και Eurovision

Το Ισραήλ συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 1973 και δεν είναι η μόνη μη-ευρωπαϊκή χώρα: συμμετέχουν επίσης Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και από το 2015 η Αυστραλία. Με τέσσερις νίκες, θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες χώρες στη διοργάνωση, αν και η σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστινίων έχει επηρεάσει αρκετές φορές τον θεσμό.

Ζήτημα ασφάλειας για τους Ισραηλινούς διαγωνιζόμενους

Το 1973, λίγους μήνες μετά τη σφαγή 11 Ισραηλινών αθλητών στο Μόναχο, η τραγουδίστρια Ιλανίτ, πρώτη εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision, λέγεται ότι εμφανίστηκε φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ το κοινό έπρεπε να παραμείνει καθιστό καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Το 2024, η Ισραηλινή διαγωνιζόμενη Έντεν Γκόλαν είχε επίσης αυξημένη προστασία. Πολλές χώρες ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ, αλλά η διοργάνωση εξέτασε το ενδεχόμενο όχι εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, αλλά επειδή ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού, «October Rain», θεωρήθηκε σαφής αναφορά στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μετά την αλλαγή στίχων, η συμμετοχή της Γκόλαν εγκρίθηκε, όμως τόσο στο Μάλμε (2024) όσο και στη Βασιλεία (2025), θεατές διαμαρτυρήθηκαν έντονα και αποδοκίμασαν την εμφάνισή της με σφυρίγματα.

protothema.gr