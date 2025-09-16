Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εάν λάβει μέρος το Ισραήλ, προσθέτοντας το όνομά της στον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δηλώσει αποχώρηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE, η Ισπανία γίνεται η πέμπτη χώρα που υιοθετεί αυτή τη θέση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Η εξέλιξη ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε ότι «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision».

«Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος», είπε ο Ουρτασούν μιλώντας σε δημόσιο ραδιοσταθμό, υπογραμμίζοντας ότι τη θέση αυτή έχουν ήδη υιοθετήσει Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Ολλανδία.

cnn.gr