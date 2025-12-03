Ρώσοι ανακριτές αποκαλύπτουν ότι ένας καταδικασμένος απατεώνας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο, αφού απαγωγείς φέρονται να τους υπέβαλαν σε σκληρά βασανιστήρια μπροστά ο ένας στον άλλο. Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησαν ανεπιτυχώς να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης σε περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 380 εκατ. λίρες Αγγλίας (430 εκατ. ευρώ).

Το ζευγάρι, ο Roman Novak και η σύζυγός του Anna, εξαφανίστηκε στις 2 Οκτωβρίου, αφού παρασύρθηκε στην περιοχή θέρετρου Hatta, περίπου 80 μίλια από το Ντουμπάι, από εγκληματίες που προσποιήθηκαν τους πιθανούς επενδυτές.

Τα κινητά τους τηλέφωνα εξέπεμψαν για τελευταία φορά σήμα κοντά στα άνυδρα όρη Hajar, στα σύνορα με το Ομάν, όπου η αστυνομία εντόπισε αργότερα τα λείψανά τους, μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας σε έκταση άμμου 500 επί 500 μέτρων. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες λεπτομέρειες για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την απαγωγή, αναφέροντας ότι το ζευγάρι βασανίστηκε μπροστά στον/στη σύντροφό του, καθώς οι απαγωγείς προσπαθούσαν να αποσπάσουν πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με αυτές τις περιγραφές, όταν οι κωδικοί δόθηκαν, τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να τοποθέτησαν τα πτώματα σε σακούλες πολυαιθυλενίου και να χρησιμοποίησαν βιομηχανικής ισχύος διαλυτικά, ώστε να επιταχύνουν τη διάλυση των σορών και να καταστρέψουν τυχόν ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν συγγενείς ενημέρωσαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι αγνοείται και πιστεύεται ότι έχει απαχθεί. Ο Roman, ο οποίος το 2020 είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για απάτη μεγάλης κλίμακας, είχε μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσής του.

Στα ΗΑΕ ίδρυσε εφαρμογή κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Fintopio, για την οποία φέρεται να συγκέντρωσε επενδύσεις ύψους 380 εκατ. λιρών, προτού κατηγορηθεί ότι εξαπάτησε τους επενδυτές που τον εμπιστεύθηκαν. Το ποσό αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος που προσπαθούσαν να αποσπάσουν οι απαγωγείς.

Η Svetlana Petrenko, εκπρόσωπος της Ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, δήλωσε ότι «η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής. Νοίκιασαν αυτοκίνητα και χώρους όπου τα δύο θύματα κρατούνταν με τη βία. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες ξεφορτώθηκαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά εμιράτα».

Τρεις Ρώσοι πολίτες έχουν συλληφθεί στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα ΗΑΕ. Ονομάστηκαν ως ο πρώην αστυνομικός Konstantin Shakht, ο Yury Sharypov και ο Vladimir Dalekin. Οι ανακριτές αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες είναι ύποπτοι για άμεση εμπλοκή στην απαγωγή και τη δολοφονία. Ο Sharypov και ο Dalekin έχουν δηλώσει ένοχοι, ενώ ο Shakht αρνείται τις κατηγορίες. Και οι τρεις έχουν προφυλακιστεί έως τις 28 Δεκεμβρίου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη Ρωσία όσο και στα Εμιράτα.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι τρεις ύποπτοι εμφανίζονται να συλλαμβάνονται από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και στις περιοχές Σταυρούπολης και Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

Αξιωματούχοι στη Ρωσία αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, καθώς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο πίσω από μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις δολοφονίας Ρώσων πολιτών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Hatta από τον προσωπικό τους οδηγό, προτού επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για το υπόλοιπο της διαδρομής. Ο Novak στη συνέχεια έστειλε μήνυμα σε επαφές του από το κινητό του, λέγοντας ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και ότι χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι ανακριτές αναφέρουν ότι η επαφή με το ζευγάρι χάθηκε λίγο μετά.

Τα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν στη συνέχεια διαδοχικά σε Hatta, Ομάν και Κέιπ Τάουν, προτού τα σήματα χαθούν οριστικά στις αρχές Οκτωβρίου. Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι τα τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν σκόπιμα σε αυτές τις τοποθεσίες, προκειμένου να παραπλανηθούν οι αρχές.

