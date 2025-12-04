Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτινάχθηκε εγκαίρως από μαχητικό F-16 της επίλεκτης ομάδας Thunderbirds, λίγο πριν το αεροσκάφος συντριβεί στην έρημο της Καλιφόρνιας, με τον ίδιο να νοσηλεύεται χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

An F-16 fighter jet crashed in San Bernardino County during training mission.



The pilot was able to eject from the jet – and it was captured in this shocking video.



Read more at https://t.co/14yOjgjWkk pic.twitter.com/MK1yWBHOys December 4, 2025

Το F-16C Fighting Falcon συνετρίβη γύρω στις 10:45 π.μ. κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «πάνω από ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης Nellis στη Νεβάδα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε «έκτακτη ανάγκη», περίπου 290 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Η σύντομη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής.

Η συντριβή της Τετάρτης βρίσκεται υπό διερεύνηση και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας, ανέφερε η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Thunderbirds, που σχηματίστηκαν το 1953, εξασκούνται εποχιακά στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας. Τα αεροσκάφη που εδρεύουν εκεί περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 Falcon και F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Warthog.

