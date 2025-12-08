Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν στην Τενερίφη, όταν ένα ξαφνικό και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα παρέσυρε τουρίστες στη θάλασσα σε δημοφιλή παραλιακή περιοχή του νησιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 16:00, κοντά στις φυσικές λιμνούλες στους βράχους Los Gigantes, στη βορειοδυτική πλευρά της Τενερίφης.

Τα θύματα είναι δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας 35χρονος, και μία γυναίκα 55 ετών. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, η ομάδα αιφνιδιάστηκε από το ισχυρό κύμα, το οποίο τους έριξε στη θάλασσα και τους παρέσυρε στα ανοιχτά.

Άλλοι δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε κίνδυνο, ωστόσο κατάφεραν να βγουν μόνοι τους στη στεριά.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και ξένοι επισκέπτες.

Μία από τις γυναίκες της ομάδας υπέστη καρδιακή ανακοπή επί τόπου. Διασώστες κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Nuestra Señora de La Candelaria στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης.

Μία ακόμη γυναίκα, 39 ετών, μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο με μέτρια τραύματα.

Νέο περιστατικό στην Τενερίφη μετά το κύμα «γίγαντα» του προηγούμενου μήνα

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μόλις έναν μήνα μετά από ένα άλλο ακραίο φαινόμενο στην Τενερίφη, όταν τεράστιο κύμα σάρωσε προβλήτα στο δημοφιλές θέρετρο Puerto de la Cruz, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν εννέα.

Την ίδια εβδομάδα, έξι Γάλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από κύμα στο Roque de las Bodegas, στη βορειοανατολική ακτή του ισπανικού νησιού.

Συνολικά, 15 άτομα είχαν τραυματιστεί και τρία έχασαν τη ζωή τους λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, μεταξύ των οποίων μία 79χρονη Ολλανδή και ένας 43χρονος ντόπιος άνδρας. Παράλληλα, η σορός ενός άνδρα είχε εντοπιστεί να επιπλέει στη θάλασσα στην περιοχή El Cabezo στη Granadilla.

