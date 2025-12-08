Μια μαύρη ασιατική αρκούδα επιτέθηκε απρόοπτα στον εκπαιδευτή της κατά τη διάρκεια παράστασης στο Hangzhou Safari Park στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, όπως φαίνεται σε σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Η αρκούδα όρμησε στον εκπαιδευτή, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ του δάγκωσε το χέρι και του έσκισε τα ρούχα. Υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου έδρασαν άμεσα για να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους ενώ χρησιμοποίησαν καρέκλες, κοντάρια και άλλα αντικείμενα για να απομακρύνουν με ασφάλεια την αρκούδα από το σημείο.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J December 7, 2025

Ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές, η αρκούδα μάλλον μύρισε φαγητό στην τσάντα του εκπαιδευτή, γεγονός που πιθανότατα ενεργοποίησε το φυσικό ένστικτο αναζήτησης τροφής.

According to media reports, a black bear suddenly attacked a keeper after finishing a round of performance at Hangzhou Safari Park in East China’s Zhejiang Province on Saturday. Other staff immediately intervened and used props to separate the bear from the keeper. This incident… pic.twitter.com/2gfAZEt0tz — Global Times (@globaltimesnews) December 7, 2025

Σε απάντησή του για το περιστατικό, το πάρκο ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αρνητική εμπειρία, ακύρωσε άμεσα όλες τις παραστάσεις με μαύρες αρκούδες και ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την ευζωία του ζώου, ενώ θα επανεξετάσει τις διαδικασίες διαχείρισης και έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό προκάλεσε επίσης δημόσια συζήτηση για την ηθική των ζωντανών παραστάσεων ζώων σε ζωολογικούς κήπους.

huffpost.gr