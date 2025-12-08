Μια μαύρη ασιατική αρκούδα επιτέθηκε απρόοπτα στον εκπαιδευτή της κατά τη διάρκεια παράστασης στο Hangzhou Safari Park στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, όπως φαίνεται σε σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.
Η αρκούδα όρμησε στον εκπαιδευτή, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ του δάγκωσε το χέρι και του έσκισε τα ρούχα. Υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου έδρασαν άμεσα για να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους ενώ χρησιμοποίησαν καρέκλες, κοντάρια και άλλα αντικείμενα για να απομακρύνουν με ασφάλεια την αρκούδα από το σημείο.
Ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές, η αρκούδα μάλλον μύρισε φαγητό στην τσάντα του εκπαιδευτή, γεγονός που πιθανότατα ενεργοποίησε το φυσικό ένστικτο αναζήτησης τροφής.
Σε απάντησή του για το περιστατικό, το πάρκο ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αρνητική εμπειρία, ακύρωσε άμεσα όλες τις παραστάσεις με μαύρες αρκούδες και ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την ευζωία του ζώου, ενώ θα επανεξετάσει τις διαδικασίες διαχείρισης και έκτακτης ανάγκης.
Το περιστατικό προκάλεσε επίσης δημόσια συζήτηση για την ηθική των ζωντανών παραστάσεων ζώων σε ζωολογικούς κήπους.