Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία βίντεο από ειδικό σχολείο στην Προύσσα, όπου μαθητές με αυτισμό εμφανίζονται δεμένοι με σχοινιά στα θρανία την ώρα του μαθήματος — εικόνες που έχουν σοκάρει την τουρκική κοινή γνώμη και πυροδότησαν άμεση παρέμβαση των αρχών.

Σύμφωνα με τη Milliyet αρχές αντέδρασαν άμεσα. Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αφορά σχολείο που φιλοξενεί παιδιά 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες.

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, περιέγραψε ένα περιβάλλον που – όπως λέει – όχι μόνο δεν υποστηρίζει τους μαθητές, αλλά τους επιβαρύνει: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις μέσα, απαγορεύεται”».

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti



Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.



9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Συνεχίζοντας, περιέγραψε την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία του παιδιού της: «Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κύμα αγανάκτησης, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

