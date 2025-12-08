Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα αφορά τη διαδικασία έγκρισης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ.

«Πρέπει να υπάρχει μόνο ένας κανονισμός αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα υπογράψω αυτή την εβδομάδα ένα διάταγμα για έναν και μοναδικό κανόνα. Δεν μπορείς να περιμένεις από μια εταιρεία να παίρνει 50 εγκρίσεις κάθε φορά που θέλει να κάνει κάτι» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του διατάγματος.

