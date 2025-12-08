Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 και μάλιστα με εκπλήξεις.
Ο Μάρλον Γουάιανς και η Σκάι Μάρσαλ ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας 87 Δεκεμβρίου τις υποψηφιότητες, για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, τιμώντας τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς.
Η κωμικός Nikki Glaser θα επιστρέψει ως παρουσιάστρια της απονομής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.
Περνώντας τώρα στους υποψηφίους, η μεγαλύτερη έκπληξη ίσως ήταν το γεγονός ότι το «Wicked: For Good» δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στις υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία Μιούζικαλ ή Κωμωδία, παρά το γεγονός ότι η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, ενώ η προκάτοχός της, το Wicked, είχε κερδίσει στις περσινές Χρυσές Σφαίρες.
Αρκετές υποψηφιότητες συγκέντρωσε το Adolescence, η μίνι σειρά του Netflix ενώ και η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες: Καλύτερη ηθοποιός, καλύτερος ηθοποιός και καλύτερης ταινίας.
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
Frankenstein
Hamnet
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Values
Sinners
Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After The Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up Comedy στην Τηλεόραση
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem
Καλύτερο Podcast
Μια νέα κατηγορία φέτος — οι υποψήφιοι για Καλύτερο Podcast είναι:
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
Καλύτερο Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Abbott Elementary – ABC
The Bear – FX on Hulu
Hacks – HBO Max
Nobody Wants This – Netflix
Only Murders in the Building – Hulu
The Studio – Apple TV
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα
The Diplomat – Netflix
The Pitt – HBO Max
Pluribus – Apple TV
Severance – Apple TV
Slow Horses – Apple TV
The White Lotus – HBO Max
Καλύτερη Σκηνοθεσία – Ταινία
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just An Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία – Ταινία
Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία)
Claire Danes – The Beast in Me
Rashida Jones – Black Mirror
Amanda Seyfried – Long Bright River
Sarah Snook – All Her Fault
Michelle Williams – Dying for Sex
Robin Wright – The Girlfriend
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
Kristen Bell – Nobody Wants This
Ayo Edebiri – The Bear
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Natasha Lyonne – Poker Face
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση – Δράμα
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Severance
Helen Mirren – Mobland
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus