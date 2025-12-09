Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας τουρίστας στην Κίνα, ο οποίος έπεσε από γκρεμό ύψους 40 μέτρων στο πάρκο του όρους Χουαγίνγκ στην Γκουανγκ’αν, την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει μια selfie.

Ο άνδρας, όπως καταγράφηκε σε βίντεο ενός αυτόπτη μάρτυρα, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε ξαφνικά στο κενό. Ευτυχώς, παρά το σοκ και τον κίνδυνο που πέρασε, κατάφερε να επιβιώσει.

Αργότερα, ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι αισθάνεται ότι «τον βοήθησαν οι θεοί του βουνού». «Έπεσα από γκρεμό 40 μέτρων και κατρακύλησα για σχεδόν 15 μέτρα. Όταν οι πέτρες κατέρρευσαν κάτω από τα πόδια μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».

Meanwhile in China



Tourist falls 40 Meters of a cliff – trying to take a selfie, he survived and immediately took to social media to tell the tale.

Το κλιπ με τη σοκαριστική πτώση του άνδρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο εκπρόσωπος του φυσικού πάρκου δήλωσε εχθές (8/12/25) στην εφημερίδα Mirror ότι δεν είχαν λάβει επίσημη αναφορά για πτώση κάποιου επισκέπτη.

Ο τουριστικός χώρος όπου φέρεται να συνέβη το ατύχημα, γνωστός ως «Βράχος-λεπίδα», δεν βρίσκεται εντός των ορίων της τουριστικής περιοχής. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο «επιτρέπεται μόνο η παρατήρηση από απόσταση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση».

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε στους επισκέπτες να τηρούν τους κανονισμούς της τουριστικής περιοχής κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και να μην εισέρχονται σε κλειστές ή επικίνδυνες περιοχές.

