Ανήλικο κορίτσι, μόλις 15 ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία, όταν δύο αιτούντες άσυλο την απήγαγαν σε ένα πάρκο.

Μια 15χρονη μαθήτρια, που σύρθηκε από ένα πάρκο και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από δύο Αφγανούς αιτούντες άσυλο, φώναξε σε «τόσο πολλούς ανθρώπους» να τη σώσουν, αλλά αυτοί απλώς την προσπέρασαν, γράφει η Daily Mail σχετικά με τη σοκαριστική υπόθεση.

Οι φρικτές λεπτομέρειες της δοκιμασίας του θύματος αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο, καθώς οι Jan Jahanzeb και Israr Niazal -και οι δύο 17 ετών- καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για την επίθεση στο Leamington Spa, Warwickshire.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν φτάσει στη Βρετανία με μικρά σκάφη λίγους μήνες πριν διαπράξουν την επίθεση σε ένα πάρκο στις 10 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Φρίκη στη Βρετανία

Το βίντεο που τραβήχτηκε με το κινητό τηλέφωνο από το θύμα ήταν τόσο φρικιαστικό, που ακόμη και ένας από τους δικηγόρους του κοριτσιού προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε «αναταραχές» αν «το ευρύ κοινό το έβλεπε».

Στο συγκλονιστικό βίντεο διάρκειας τριών λεπτών ακούγεται η κοπέλα να φωνάζει «θα με βιάσεις», καθώς την έσερναν μακριά από το μέρος όπου έπινε με τους φίλους της και την πήγαιναν σε ένα απομονωμένο «κρησφύγετο» σε ένα πάρκο.

Το βίντεο, που προβλήθηκε χθες στο δικαστήριο, την έδειχνε επίσης να κλαίει, να φωνάζει «βοηθήστε με, κάποιος να με βοηθήσει!» και να ικετεύει να μην την τραβήξουν μαζί τους οι δύο άνδρες – πριν καταγράψει τον εαυτό της να περιγράφει πως κανείς δεν είχε έρθει να τη βοηθήσει παρά τις εκκλήσεις της.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που τραβήχτηκε από μια γειτονική γέφυρα έδειξε τους δύο εφήβους να περπατούν στον δρόμο με το θύμα ανάμεσά τους. Την πήγαν σε μια «περιοχή με θάμνους, ένα πραγματικά απομονωμένο μέρος», όπου προχώρησαν στις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Στη συνέχεια το κορίτσι δραπέτευσε και κατέγραφε στο κινητό τον εαυτό της.

Σε μερικά από τα βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να σταματά και να ρωτά επανειλημμένως το κορίτσι αν είναι καλά – κι όμως, παρότι το θύμα έλεγε ότι δεν ήταν και φώναζε για βοήθεια, η μάρτυρας δεν παρενέβη περαιτέρω, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας δήλωσε: «Δυστυχώς, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τη βοήθησαν».

Ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, μόλις με απήγαγαν αυτοί οι τύποι… Φώναζα για βοήθεια και κανείς δεν με άκουγε. Βοηθήστε με, κάποιος να με βοηθήσει! Γιατί κανείς δεν με βοηθάει; Νόμιζα ότι θα πεθάνω».

Ένας άνδρας που την είδε σταμάτησε για να τη βοηθήσει και την ενθάρρυνε να αναφέρει αμέσως το θέμα στην αστυνομία, μεταφέροντάς την σε ένα κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί μπόρεσαν να συλλέξουν σημαντικά εγκληματολογικά στοιχεία.

Αιτούντες άσυλο οι δράστες

Καταδικάζοντας τον Jahanzeb σε δέκα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση και τον Niazal σε εννέα χρόνια και δέκα μήνες, το δικαστήριο δήλωσε ότι οι δύο «πρόδωσαν τα συμφέροντα» των γνήσιων προσφύγων και «πρέπει να νιώθουν βαθιά και διαρκή ντροπή».

Πρόσθεσε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποφέρει τη δοκιμασία που υπέστη το θύμα. Το γεγονός είναι ότι εσείς οι δύο τής στερήσατε την παιδική της ηλικία».

Το δικαστήριο είπε στους κατηγορούμενους: «Αποδέχομαι ότι προέρχεστε από ένα μέρος που έχει σημαντικές πολιτισμικές διαφορές από το Ηνωμένο Βασίλειο – ωστόσο δεν αποδέχομαι ότι κανένας από τους δύο σας δεν κατανοεί την έννοια της συναίνεσης. Πρόκειται για μια υπόθεση στην οποία ήταν απολύτως σαφές και στους δύο σας ότι απομακρύνετε ένα παιδί από τους φίλους του, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του, σε ένα μέρος όπου δεν μπορείτε να παρατηρηθείτε, προκειμένου να διαπράξετε αυτό το αδίκημα.

Είμαι πεπεισμένος ότι και οι δύο γνωρίζατε πολύ καλά πως αυτό που κάνατε ήταν εγκληματικό και λάθος».

«Προδώσατε τα συμφέροντα εκείνων που, όπως εσείς, έρχονται εδώ για να ξεφύγουν από τον κίνδυνο και να αναζητήσουν ασφάλεια, και για αυτό πρέπει να νιώθετε μια βαθιά και διαρκή αίσθηση ντροπής».

Τα αγόρια παραδέχτηκαν την επίθεση τον Οκτώβριο. Ο Jahanze αντιμετωπίζει απέλαση, αλλά ο Niazal όχι, καθώς ομολόγησε την ενοχή του μία μέρα προτού συμπληρώσει τα 17 – πολύ νέος για να πληροί τις προϋποθέσεις, επισημαίνει η Daily Mail.

