Ύποπτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εθεάθησαν να πετούν πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του γαλλικού στρατού τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα Τρίτη 9/12 η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνα για drones που φέρεται να πέταξαν πάνω από μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Πτήσεις drones, τα περισσότερα άγνωστης προέλευσης, διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει τις διεισδύσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «υβριδικό πόλεμο». Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες ότι φέρει την ευθύνη.

Οι πρώτες θεάσεις drone πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ στη βόρεια Γαλλία σημειώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωση η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος. Η βάση Κρέιγ φιλοξενεί ένα κέντρο εκπαίδευσης των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, που ανέλαβε τη διοίκηση εκεί πέρυσι.

Μία μονάδα απάντησε στα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα απώθησε. Ένα ειδικό ελικόπτερο έφθασε αφού τα drones είχαν φύγει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατο να επιβεβαιωθεί αν οι ύποπτες θεάσεις τις νύχτες της 28ης και 30ής Νοεμβρίου ήταν drones ή εμπορικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

