Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν προωθεί την επαναλειτουργία οίκων ανοχής στη Γαλλία, οι οποίοι θα λειτουργούν υπό τον άμεσο έλεγχο των ίδιων των εργαζομένων του σεξ. Όπως αναφέρει το Politico, η Εθνική Συσπείρωση ετοιμάζεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον βουλευτή Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, που μίλησε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τανγκί δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι οι εργαζόμενες «θα ήταν αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», σημειώνοντας πως έχει ήδη εκπονήσει προσχέδιο του νομοσχεδίου, με τη στήριξη της Λεπέν.

Οι οίκοι ανοχής απαγορεύτηκαν στη Γαλλία το 1946. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι ιερόδουλες μπορούν ακόμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ένας νόμος του 2016 που προώθησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιβάλλει πρόστιμο 1.500 ευρώ στους πελάτες.

Η πρόταση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τη νομιμοποίηση της πορνείας.

Παρόμοια συζήτηση έχει ξεσπάσει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πολιτικοί από τον κυβερνητικό συνασπισμό της Τζιόρτζια Μελόνι τάσσονται επίσης υπέρ της επαναλειτουργίας των οίκων ανοχής και της ρύθμισης της πορνείας, αλλά, προς το παρόν, οι προτάσεις αυτές δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

