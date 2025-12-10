Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει εκ νέου την Πέμπτη, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του νέου τελεσίγραφου στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Η αυτοαποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο μέσω βιντεοκλήσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, όπως μετέδωσε το SkyNews.

Η επερχόμενη συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ουκρανία, έπειτα από τις πρόσφατες διαβουλεύσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της ομάδας E3 -Γερμανίας, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας -στο Λονδίνο. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία.

Προθεσμία μέχρι τα Χριστούγεννα στον Ζελένσκι

Μετά την συνάντηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Φρίντριχ Μερτς, Καγκελαρίου της Γερμανίας , με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την τρέχουσα φάση «κρίσιμη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία είναι υπόθεση της Ουκρανίας». Παράλληλα, ο Μακρόν δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του διαθέτουν «πολλά χαρτιά στα χέρια τους», υπονοώντας ότι η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να έχει διαπραγματευτική ισχύ παρά την πίεση των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει προθεσμία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης, προκειμένου να τερματιστεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος με τη Ρωσία. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει εκλογές εν μέσω πολέμου μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, απαντώντας στις κατηγορίες του Τραμπ ότι παραμένει στην εξουσία αδιαφορώντας για τη δημοκρατία.

Το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου μεταφέρθηκε προσωπικά στον Ζελένσκι από τους προεδρικούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ, και Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας μετά τις συζητήσεις τους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος ασκεί πρωτοφανή πίεση στο Κίεβο, απαιτώντας οδυνηρές παραχωρήσεις, όπως η παράδοση εδαφών στη Ρωσία, σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του στο Politico, χθες, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι «αδύναμοι» επειδή απέτυχαν να μεσολαβήσουν για την ειρήνη και δήλωσε ότι η Ευρώπη «αποσυντίθεται» λόγω της παράνομης μετανάστευσης και της πολιτικής ορθότητας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία τελικά θα υποκύψει στη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας, εάν δεν υπογραφεί συμφωνία.

Η Ευρώπη από κοντά με την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι συνεργάζεται «πολύ ενεργά» με τους ευρωπαίους συμμάχους για να συντάξει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα θέσει τέρμα στον πόλεμο. Στόχος του είναι να αντιπαρατάξει το δικό του σχέδιο στην πίεση που ασκεί ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση και ότι η Ουκρανία πρέπει να «συνεργαστεί».

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Ζελένσκι, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν εντός 60-90 ημερών, εφόσον οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εξασφαλίσουν την προστασία της χώρας, ίσως υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές πόλεις δέχονται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από ρωσικά drones και πυραύλους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί πολεμούν στο μέτωπο. Η συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση έχει καταστήσει ανέφικτη την ασφαλή διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, γεγονός που ενισχύει τις επικρίσεις του Τραμπ κατά του Κιέβου ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο» για να αποφύγει δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για την Ουκρανία συνάδουν με τη ρωσική θέση. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τα σχόλια «πολύ σημαντικά» και σημείωσε ότι το Κρεμλίνο θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των γεγονότων, ειδικά σε σχέση με τις εκλογές που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ο «μόνος δυτικός ηγέτης» που κατανοεί την Μόσχα σε σχέση με το Ουκρανικό.

O διπλωματικός μαραθώνιος του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος με τη σειρά του τρέχει τον δικό του διπλωματικό μαραθώνιο. Έχει ήδη επισκεφθεί το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη για να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμμάχων του, αντισταθμίζοντας την πίεση των ΗΠΑ να υπογράψει μια συμφωνία που θεωρείται δυσμενής για τα ουκρανικά συμφέροντα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει 28 σημεία, έχει τώρα αναθεωρηθεί σε 20 σημεία, αφαιρώντας όσα θεωρούνταν «προφανώς αντιουκρανικά».

Η πρόταση των ΗΠΑ προέβλεπε μεταξύ άλλων την παράδοση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Μόσχα, τη μείωση του ουκρανικού στρατού από 900.000 σε 600.000 στρατιώτες, και την απαγόρευση στάθμευσης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, με ασαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη έκριναν το σχέδιο υπέρμετρα ευνοϊκό για τη Ρωσία, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το σχέδιο ειρήνης χωρίζεται σε τρία έγγραφα: μια συμφωνία-πλαίσιο 20 σημείων, ένα έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα για τη μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η ενημερωμένη έκδοση του σχεδίου αναμένεται να σταλεί στις ΗΠΑ σύντομα.

Η επερχόμενη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της στρατηγικής τόσο των ευρωπαίων συμμάχων όσο και της Ουκρανίας απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ.

