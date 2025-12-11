Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, που ζει κρυμμένη στη χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις της στο Όσλο, την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

📺TV EN DIRECTO | Machado: "Tenemos que usar Noruega como ejemplo. Creedme, convertiremos Venezuela en ese centro energético, tecnológico y democrático de América. Sueño con ese día en que os reciba en un país brillante, libre y democrático, será pronto" https://t.co/Z0c9SGRH7V pic.twitter.com/M4pAWX35tY December 11, 2025

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στην τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Κύπρου) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.

protothema.gr