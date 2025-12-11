Η υπόθεση του Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι έχει τινάξει στον αέρα τα τουρκικά media. Ναρκωτικά, πάρτι με ομαδικό σεξ, καταχρήσεις εξουσίας, πολιτικές γνωριμίες και τώρα μια συγκλονιστική καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης από την πρώην παρουσιάστρια Νουρ Κοσκέρ.

Και όλα αυτά, ενώ ο άλλοτε «χρυσός» διευθυντής ειδήσεων του Habertürk έχει ήδη προφυλακιστεί μαζί με τρεις ακόμη εμπλεκόμενους.

Οι βαριές κατηγορίες: Ναρκωτικά και ομαδικό σεξ!

Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο ο Ερσόι και οι συνεργοί του παρείχαν χώρο για χρήση ναρκωτικών, φέρονται να προμήθευαν γυναίκες με ουσίες και να οργάνωναν ομαδικές σεξουαλικές συνευρέσεις, με στόχο –σύμφωνα πάντα με τις αρχές– να εξασφαλίζουν «επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη».

Ο ίδιος, στο κείμενο της απολογίας του, τα απορρίπτει όλα ως «χοντροειδή ψέματα».

Η απολογία που διέρρευσε: «Όλα σκευωρία»

Ο Ερσόι ισχυρίζεται ότι δεν έχει αγγίξει ποτέ ναρκωτικά,, όλες οι αναφορές περί ομαδικού σεξ είναι απολύτως ψευδείς, ότι εμπλέκεται σε στοχοποίηση που –όπως υποστηρίζει– ξεκίνησε από ανώνυμους λογαριασμούς στα social media και ότι πρόσωπα που κατέθεσαν εναντίον του έχουν προσωπικές κόντρες, «ζηλοφθονίες» και επαγγελματικές διαφορές μαζί του.

Η Νουρ Κοσκέρ ‘σπάει τη σιωπή’

Η πρώην παρουσιάστρια του Habertürk Νουρ Κοσκέρ άνοιξε το στόμα της μετά την προφυλάκιση Ερσόι και περιγράφει συστηματικό σεξουαλικό πόλεμο εναντίον της, «βρόμικα» μηνύματα τύπου: «Πήγαινε μπροστά στο LED στο πρωινό δελτίο να φανούν τα πόδια σου»,ασφυκτική πίεση σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Απειλές ότι θα την βγάλει από την οθόνη: «Ή έτσι θα γίνει… ή θα κάθεσαι να γράφεις ειδήσεις στο γραφείο». Και τέλος, αναγκαστική παραίτηση στην κορύφωση της καριέρας της.

Η πιο σοκαριστική της φράση:

«Άλλαξα ήπειρο για να γλιτώσω από αυτόν τον άνθρωπο».

«Μαύρη» κουλτούρα στα media – Και χυδαίες προτάσεις από σπόνσορες

Η Νουρ Κοσκέρ αποκαλύπτει επίσης ότι και σε άλλο κανάλι έχασε τη θέση της επειδή αρνήθηκε ραντεβού με σπόνσορα, ότι πολλές γυναίκες δημοσιογράφοι και παρουσιάστριες «πιέζονται με τον ίδιο τρόπο», ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο ή ένα κανάλι: «Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία», γράφει.

Ποια είναι η Νουρ Κοσκέρ

Είναι εννημένη το 1994, με μκαταγωγή από Χατάι, απόφοιτος πανεπιστημίου Boğaziçi, μιλά τρεις γλώσσες και είναι πρώην παρουσιάστρια σε ATV και Habertürk. Ο γάμος της με τον Μουσταφά Κεμάλ Ντογαντσάι έληξε μέσα σε έναν χρόνο.

Ο απόλυτος σεισμός στα τουρκικά μίντια

Η υπόθεση Ερσόι έχει γίνει ποινική βόμβα, επικοινωνιακός εφιάλτης,καταλύτης για να ανοίξουν στόματα και να αποκαλυφθούν σκοτεινές πρακτικές στον χώρο των τουρκικών media. Εκτιμάται ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση μόλις ξεκίνησε — και θα παρασύρει κι άλλους.

edotourkia.gr