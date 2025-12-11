Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν ήταν έκπληξη για τους παροικούντες τη Ιερουσαλήμ, αλλά δεν ήταν και δεδομένη σε καμία περίπτωση. Και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών και από αύριο πρόεδρος του Eurogroup φρόντισε να κινηθεί κάτω από τα ραντάρ και να κάνει κρίσιμες συμμαχίες με χώρες-κλειδιά, ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη λεγόμενη «πρόθεση ψήφου» και να διασφαλίσει την εκλογή του.

Είναι προφανές ότι βαρύνοντα ρόλο έπαιξαν δύο τινά: αφενός, το ισχυρό comeback story της Ελλάδας που για τους Ευρωπαίους αποτελεί μια μετρήσιμη επιτυχία, αφετέρου η άρνηση των Βέλγων να «ξεπαγώσουν» τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο τραπεζικό τους σύστημα που προκαλούν έντονες τριβές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο διόλου τυχαία δεν ήταν η ονομαστική στήριξη του Γερμανού αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ στον κ. Πιερρακάκη, λέγοντας ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Καγκελάριο Μερτς.

Ρόλο στο παρασκήνιο με επαφές και απευθείας συνεννοήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες έπαιξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε φιλοξενήσει σε δείπνο προ ημερών στην Αθήνα τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Και αυτές τις κρίσιμες ώρες έστειλε στις Βρυξέλλες τον στενό συνεργάτη του και γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου, για να συνδράμει την ομάδα Πιερρακάκη στις επαφές, ιδίως εντός του ΕΛΚ.



Η ψηφοφορία

Ως προς τη διαδικασία, η πλευρά Πιερρακάκη μπήκε στην ψηφοφορία με «υποσχετικές» για 13-14 ψήφους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Βαν Πέτεγκεμ μίλησαν από πέντε λεπτά και στη συνέχεια οι 20 υπουργοί του οργάνου προέβησαν στη λεγομενη «ενδεικτική ψήφο». Ο προεδρεύων του Eurogroup Μάριος Κεραυνός, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, έκανε την καταμέτρηση και κάλεσε τους δύο υποψηφίους, ενημερώνοντάς τους για το αποτέλεσμα. Τότε, ο κ. Βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, και στην επίσημη ψηφοφορία ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα.

Μαζί με τον κ. Πιερρακάκη στην αίθουσα του Eurogroup ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γιάννης Βράιλας, ενώ στις Βρυξέλλες τον συνόδευσαν η πρόεδρος του ΣΟΕ Ζαφείρα Καστρινάκη, η συνεργάτις του Μαρία Διαμαντή και ο διπλωματικός του σύμβουλος Στράτος Ευθυμίου.

