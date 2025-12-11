Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του, Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούνταν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ινία του Eurogroup. Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί. Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα του Βελγίου είχε περιπλακεί, όλο το προηγούμενο διάστημα, από την έντονη αντίθεση των Βρυξελλών στη βελγική θέση για μη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

