Mπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι τα νοικοκυριά στην Κύπρο αποταμιεύουν κάθε μήνα περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που υπάρχουν στην οικονομία – από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη ως προς τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας – αλλά τα στοιχεία διαψεύδουν μια τέτοια εκτίμηση.

Υπάρχουν νοικοκυριά στην Ευρώπη που αποταμιεύουν με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, ίσως γιατί θέλουν να αισθάνονται οικονομική ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός σε ορισμένα κράτη εξακολουθεί να αποτελεί βραχνά για την αξία των εισοδημάτων τους.

Η ανάλυση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Φιλελεύθερο, δείχνει ότι τον Αύγουστο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), τα νοικοκυριά στη Λιθουανία είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αποταμίευσης (12,3%) σε ετήσια βάση, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 3,4%. Και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στη χώρα έφθασε το 3,7% και συνεπώς η ακρίβεια δυσκολεύει τους πολίτες.

Ακόμη μια χώρα της Βαλτικής, η Εσθονία, έχει μεγάλο ποσοστό αποταμίευσης από τα νοικοκυριά, δεύτερη στην κατάταξη, με ποσοστό καταθετικής επέκτασης 11,5%. Ο πληθωρισμός στην οικονομία της χώρας 5,2% σε ετήσια βάση. Τα νοικοκυριά της Λετονίας συμπληρώνουν την τριάδα των βαλτικών χωρών, με το ποσοστό αύξησης των αποταμιεύσεων να είναι στο 8,7% κόντρα στον πληθωρισμό του 4,1% και την ακρίβεια που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Στην Κροατία η καταθετική επέκταση των νοικοκυριών είναι 8,4%, μια οικονομία που παρουσιάζει πληθωρισμό 4,6% αλλά η ακρίβεια δεν αποτρέπει τα νοικοκυριά να βάζουν κάτι στην άκρη κάθε μήνα.

Στην Ιρλανδία, η καταθετική επέκταση των νοικοκυριών είναι 6,6%, στην Ολλανδία 6%, στη Μάλτα 5,8% και ο πληθωρισμός είναι 2,7%, 3% και 2,4% αντίστοιχα. Ακολουθεί το Βέλγιο, με την αποταμίευση των νοικοκυριών να παρουσιάζει άνοδο 5,7% σε ετήσια βάση και τον πληθωρισμό να είναι στο 2,7%.

Η αύξηση των καταθέσεων από τα νοικοκυριά της Σλοβακίας και της Σλοβενίας είναι 5,5% για την κάθε χώρα, με τον πληθωρισμό να είναι 4,6% και 2,7% αντίστοιχα.

-Στην ενδέκατη θέση εμφανίζεται η Κύπρος, με την καταθετική επέκταση των νοικοκυριών να είναι 5,5% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και είναι μηδενικός.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η οικονομία της Κύπρου από τον Μάϊο του 2025 έχει πληθωρισμό οριακά πάνω από το μηδέν, κάτι που διευκολύνει πολλά νοικοκυριά να αποταμιεύουν, καθώς δεν διαβρώνεται η αξία των εισοδημάτων τους.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι η καταθετική επέκταση των νοικοκυριών στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 4,9% και 4,8% και ο πληθωρισμός στις δυο χώρες είναι 3% και 1,9% αντίστοιχα. Η καταθετική επέκταση των νοικοκυριών στην Φιλανδία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωζώνη με το ποσοστό να είναι 4,1%, 3,8% και 3,4% αντίστοιχα. Στη Γερμανία φαίνεται ότι τα νοικοκυριά πασχίζουν οικονομικά, με το ποσοστό αύξησης των καταθέσεων να είναι 3,4% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση και ακολουθεί η Ιταλία με 3%. Τελευταία και καταϊδρωμένα εμφανίζονται τα νοικοκυριά στην Αυστρία και Γαλλία με την άνοδο των καταθέσεων να είναι 2,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Tι είδους καταθέσεις προτιμούν

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΚΤ δείχνουν και τι είδους καταθέσεις προτιμούν τα νοικοκυριά ως προς τη χρονική διάρκεια που εμφανίζουν. Οι καταθέσεις διάρκειας άνω των δυο ετών παρουσιάζουν άνοδο 8,6% στην Κύπρο σε ετήσια βάση τον Αύγουστο και στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι μόνο 1,6%. Η μεγαλύτερη αύξηση 102,1% παρουσιάζεται στις καταθέσεις νοικοκυριών από τη Φιλανδία ενώ αρνητικό πρόσημο καταγράφεται στη Λετονία -20,4%, Ελλάδα -13%, Κροατία -12%, Πορτογαλία -7,9%, Εσθονία -6,2%, Μάλτα -4,9%, Γαλλία -3,6%, Σλοβενία -2,4%.

Οι καταθέσεις νοικοκυριών με διάρκεια ως δύο έτη είχαν αύξηση 1,7% τον Αύγουστο στην Κύπρο και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είχε αρνητικό πρόσημο -5,9%. Την μεγαλύτερη αύξηση 43,5% σε αυτή την κατηγορία είχαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών από την Ιρλανδία. Αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν οι καταθέσεις νοικοκυριών από Γαλλία -17,4%, Λετονία -15,4%, Ολλανδία -10,1%.

Τον Αύγουστο οι καταθέσεις των νοικοκυριών ως τρεις μήνες φαίνεται ότι δεν ήταν στις προτιμήσεις των κυπριακών νοικοκυριών με το πρόσημο να είναι αρνητικό στο -5,7% και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη κυμάνθηκε στο 3,3%.