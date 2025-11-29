Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, διεκδικώντας έναν ρόλο-κλειδί στη χάραξη οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, οι οποίες γνωρίζουν τα σχέδια του ΥΠΟΙΚ, ανέφεραν ότι η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας, πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

Διαδοχή Ντόναχιου και εκλογή στις 11 Δεκεμβρίου

Η διαδικασία εκλογής ενεργοποιήθηκε μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ιρλανδού ΥΠΟΙΚ Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια. Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 χωρών της Ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο πρόεδρο στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε κράτος να διαθέτει ίσες ψήφους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της οικονομίας του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διαδικασία εξελίσσεται σε αναμέτρηση κρατών που δεν έχουν αναλάβει τον ρόλο στο παρελθόν, με τον Βίνσετ βαν Πέτεχεμ του Βελγίου να θεωρείται επίσης πιθανός υποψήφιος.

Ένας ρόλος με διεθνή βαρύτητα

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε διεθνή fora, από τη G7 έως το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών-μελών. Το άτυπο όργανο, που αρχικά ήταν χώρος ανταλλαγής απόψεων, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο κρίσιμες συνόδους οικονομικής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Το Bloomberg υπενθυμίζει τις ιστορικές συνεδριάσεις «μαραθωνίου» που κατέληγαν σε συμφωνίες αργά τη νύχτα, καθώς και τα έκτακτα δάνεια που αποσόβησαν τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων της Ελλάδας και εξόδου από το ευρώ.

Η ελληνική οικονομία σε θετική τροχιά

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, καταγράφει ταχύτερη ανάπτυξη από πολλές χώρες της ΕΕ και διατηρεί πλεονάσματα στον προϋπολογισμό.

Ο κ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο στο Bloomberg ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει ήδη κερδίσει σεβασμό και αξιοπιστία στους Ευρωπαίους ομολόγους του, αναφέρει το πρακτορείο.

Το προφίλ Πιερρακάκη

Πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Οικονομικών, ο κ. Πιερρακάκης υπηρέτησε ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019–2023), υλοποιώντας ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιοποίησης υπηρεσιών του Δημοσίου. Διατέλεσε επίσης Υπουργός Παιδείας, εισάγοντας το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Το Eurogroup έχει μόλις τέσσερις προέδρους από το 2005: Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, Μάριο Σεντένο και Πασκάλ Ντόναχιου. Ο Ισπανός ΥΠΟΙΚ Κάρλος Κουέρπο γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι δεν θα είναι υποψήφιος, διαμορφώνοντας το τελικό πεδίο της αναμέτρησης.