Τραγική κατάληξη είχε αγώνας pickleball στη Μαλαισία, όταν 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον τρίτο όροφο κτηρίου, στην προσπάθειά του να πιάσει τη μπάλα που είχε βγει εκτός γηπέδου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, το οποίο διαφημίζει τους «χαλαρούς και διασκεδαστικούς αγώνες pickleball σε γήπεδα στην ταράτσα, με φόντο τον εκπληκτικό ορίζοντα της πόλης».

Στα πλάνα φαίνεται ο 32χρονος να περνάει τα κάγκελα ασφαλείας για να προσπαθήσει να πιάσει μια μπάλα με το δίχτυ που υπήρχε εκεί να μην αντέχει το βάρος του

Σε ανακοίνωσή του Club στη Μαλαισία ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στις εγκαταστάσεις του TREC, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Αυτή τη στιγμή, ζητάμε την κατανόηση και τη συμπόνια σας, καθώς σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τους αγαπημένους των θυμάτων. Παρακαλούμε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνά τους».

Ο αρχηγός της αστυνομίας από την πλευρά του περιέγραψε ότι «ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο και είχε σκαρφαλώσει πάνω από το φράχτη του γηπέδου για να πάρει μια μπάλα και έπεσε στον κάτω όροφο».

