Τελείως άκαρπη αποδείχθηκε η προσπάθεια ενός 39χρονου μετανάστη από τη Γκάνα να αποφύγει τη σύλληψη, όταν επιχείρησε να κρυφτεί μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη με φιγούρες φυσικού μεγέθους σε πόλη της Ιταλίας, αφού καταζητείτο για επίθεση σε δημόσιο υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε, Φλάβιο Φιλόνι, ο 39χρονος Γκανέζος είχε πάρει θέση δίπλα στις φιγούρες με τους μάγους ελπίζοντας ότι δεν θα γίνει αντιληπτός.

Ο δήμαρχος, όμως, αν και αρχικά, όπως είπε, σκέφτηκε ότι ήταν μια πολύ ρεαλιστική χριστουγεννιάτικη φάτνη με τη σκηνή της γέννησης του Ιησού, κατάλαβε ότι κάτι πηγαίνει λάθος όταν μια από τις «φιγούρες» κουνήθηκε ανάμεσα στα δεμάτια από άχυρο.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία άνδρες της οποίας συνέλαβαν τον 39χρονο από την Γκάνα, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε ήταν καταζητούμενος για επίθεση στην Μπολόνια.

«Περνούσα μπροστά από τη σκηνή της γέννησης που έχουμε κάθε χρόνο ως χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς πήγαινα να φτιάξω μερικά κλειδιά. Κοίταξα και είδα τη φιγούρα ενός σκούρου άνδρα και σκέφτηκα πόσο ρεαλιστικός φαινόταν και είπα ότι πρέπει να συγχαρώ τους δημιουργούς για την εξαιρετική τους δουλειά. Τότε ξαφνικά είδα τη φιγούρα να κινείται και όταν κοίταξα πιο κοντά, κινήθηκε και δεν ήταν ντυμένος σωστά. Τα ρούχα του ήταν πολύ μοντέρνα και δεν ήταν 2.000 ετών βιβλική ενδυμασία. Πλησίασα και του είπα “τι κάνεις;”. Μου είπε ότι ζούσε στη φάτνη και δεν κουνιόταν. Συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οπότε κάλεσα την αστυνομία» περιέγραψε ο Ιταλός δήμαρχος στη Daily Mail.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 39χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε εννέα μήνες και 15 ημέρες για την επίθεση σε βάρος του δημοσίου υπαλλήλου.

