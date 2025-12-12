Έντονη αίσθηση προκάλεσε στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Μούρθια η εμφάνιση μιας πολιτικού του ακροδεξιού κόμματος Vox με νικάμπ, λίγο πριν από κρίσιμη ψηφοφορία σχετικά με την απαγόρευση τέτοιων ενδυμάτων σε δημόσιους χώρους.



Η ενέργεια της Βιρχίνια Μαρτίνεθ, ως μορφή διαμαρτυρίας ενόψει της προσπάθειας του κόμματός της να προωθήσει την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στην περιοχή, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της προέδρου της βουλής, Μιριάμ Φουέρτες, η οποία απαγόρευσε στη Μαρτίνεθ να λάβει τον λόγο όσο φορούσε το συγκεκριμένο κάλυμμα.

La #AsambleaRegional me prohíbe debatir con el #Niqab. Si no se puede llevar en la sede de la soberanía Regional tampoco se debería llevar en los espacios públicos de la Región. #NiBurka #NiNiqab #Libertad pic.twitter.com/HyP3NUU6Bq December 10, 2025

Αν και η πρόταση του Vox τελικά καταψηφίστηκε από τους περιφερειακούς βουλευτές, η Μαρτίνεθ χρησιμοποίησε αυτήν τη «παρέμβαση» για να τραβήξει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και να προβάλλει τις θέσεις του κόμματός της. Η βουλευτής ανέβασε το βίντεο της εισόδου της στο κοινοβούλιο της Μούρθια στα social media τονίζοντας ότι, όπως απαγορεύεται σε μια πολιτικό να μιλάει στο νομοθετικό όργανο της περιφέρειας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και στους δημόσιους χώρους της Μούρθια.

Αφού αφαίρεσε το νικάμπ και της επετράπη να μιλήσει, η Μαρτίνεθ έκανε την εξής δήλωση στο κοινοβούλιο: «Είμαστε χαρούμενοι που αυτά τα ενδύματα δεν επιτρέπονται γιατί, μετά από 50 χρόνια δημοκρατίας, βλέπουμε πώς γυναίκες αναγκάζονται ακόμα να ζουν σε φυλακές από ύφασμα, κάτι που δεν αποτελεί ένδειξη ελευθερίας για καμία γυναίκα στην κοινωνία. Επομένως, είμαστε χαρούμενοι που δεν επιτρέπονται σε αυτό το κοινοβούλιο, αλλά δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται σε κανέναν δημόσιο χώρο στην περιφέρεια».

Australian Senator Pauline Hanson was kicked out of parliament after wearing a burqa to promote her ban, saying, "If you don’t want to see me in a burqa, then ban its use." pic.twitter.com/GanKcHheNZ November 24, 2025

Η πράξη αυτή της Μαρτίνεθ θυμίζει παρόμοια ενέργεια στην Αυστραλία, τον περασμένο μήνα, όταν η γερουσιαστής Πολίν Χάνσον, από το αντι-μεταναστευτικό κόμμα One Nation, φόρεσε μπούρκα στο κοινοβούλιο για να πιέσει για την απαγόρευσή της. Η ενέργεια της Χάνσον οδήγησε σε «αποβολή» μιας εβδομάδας από το κοινοβούλιο.

