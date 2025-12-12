Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε στο «X» ο λογαριασμός Accuweather, καταγράφει από ψηλά τις πελώριες καταβόθρες που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στο Ικόνιο και σε άλλες δύο τουρκικές επαρχίες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Turkiyetoday.com, μια νέα μελέτη από την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας καταγράφει 684 καταβόθρες σε περιοχές των επαρχιών του Ικονίου, του Καραμάν και του Ακσαράι, προσφέροντας την πιο πλήρη εικόνα μέχρι σήμερα για το πώς η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ξηρασία και η ανεξέλεγκτη χρήση υπόγειων υδάτων μεταμορφώνουν το τοπίο του λεκανοπεδίου του Ικονίου.

Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, with new ones showing up, fueled by extreme drought. pic.twitter.com/AaSdD3YNap December 12, 2025

Ο αριθμός αυτός επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση των σχηματισμών που προβληματίζουν εδώ και χρόνια την περιοχή και αποτελούν αντικείμενο εθνικών προγραμμάτων χαρτογράφησης κινδύνου.

Η κλιματική πίεση οδηγεί σε αυξανόμενη καθίζηση του εδάφους

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι στην πεδιάδα του Ικονίου παρατηρείται σταθερή αύξηση του αριθμού των καταβοθρών καθώς τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων πέφτουν, με αποτέλεσμα η επιφάνεια του εδάφους να υποχωρεί ή να καταρρέει. Στην προηγούμενη έρευνα της AFAD καταγράφηκαν 655 καταβόθρες μόνο στο Ικόνιο, ενώ η νεότερη φάση του έργου επιβεβαιώνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος επεκτείνεται πλέον πέρα από τα όρια της επαρχίας.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της AFAD με βάση τους μηχανισμούς σχηματισμού, 331 από τις καταβόθρες του Ικονίου προέκυψαν μετά από ξαφνική κατάρρευση του εδάφους. Άλλες 273 σχετίζονται με σταδιακή καθίζηση του εδάφους με την πάροδο του χρόνου, ενώ 51 συνδέονται με διάβρωση του βραχώδους υποστρώματος.

Η περιοχή Καραπινάρ αναδεικνύεται ως το επίκεντρο της δραστηριότητας

Η συγκέντρωση των καταβοθρών δεν είναι ομοιόμορφη. Η χαρτογράφηση της AFAD δείχνει ότι 534 από τις καταβόθρες του Ικονίου βρίσκονται στο Καραπινάρ, με άλλες καταβόθρες να είναι διάσπαρτες σε άλλες περιοχές της επαρχίας. Η διευρυμένη έρευνα κατέγραψε επίσης 20 καταβόθρες στην επαρχία Καραμάν και 9 στην επαρχία Ακσαράι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των καταβοθρών στην ευρύτερη περιοχή σε 684.

Ο Αλί Ιχσάν Κορπές, διευθυντής της AFAD στο Ικόνιο, εξήγησε ότι ο οργανισμός εργάζεται για την παραγωγή χαρτών ευπάθειας για διαφορετικούς τύπους κινδύνων σε όλη την Τουρκία. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, η πρώτη φάση της μελέτης για το Λεκανοπέδιο του Ικονίου, η οποία ολοκληρώθηκε μεταξύ 2020 και 2023, επέτρεψε στις αρχές να δημιουργήσουν έναν λεπτομερή Χάρτη ευπάθειας για τις καταβόθρες. Η δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε φέτος, επεκτείνει την περιοχή μελέτης και βασίζεται σε ένα ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει στο προσωπικό να καταγράφει συντεταγμένες επί τόπου και να μεταδίδει τα δεδομένα απευθείας στο κέντρο.

Ο Κορπές τόνισε ότι όλες οι καταγραμμένες καταβόθρες βρίσκονται σε αγροτικές ή γεωργικές περιοχές και ότι «δεν έχει εντοπιστεί καμία καταβόθρα που να απειλεί οικισμό». Σημείωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό που να ενέχει κίνδυνο για τους κατοίκους, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την ενίσχυση της ετοιμότητας.

