Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου Αμερικανού που εξαφανίστηκε το 2008 και βρέθηκε νεκρός επτά χρόνια αργότερα, σε απόσταση μόλις ενάμιση χιλιομέτρου από το σπίτι του, μέσα σε καμινάδα.

Ο Τζόσουα Μάνταξ έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς του στο Γούντλαντ Παρκ της κομητείας Τέλερ, στο Κολοράντο, τον Μάιο του 2008 για έναν σύντομο περίπατο. Όταν δεν επέστρεψε, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν η οικογένεια κρατούσε την ελπίδα ότι ίσως είχε αποφασίσει να φύγει από την πόλη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, όπως έγραψε αργότερα η αδελφή του, Κέιτ, στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

Την ίδια περίοδο, ο πατέρας του, Μάικ Μάνταξ, αναζητούσε τον γιο του σε καταφύγια αστέγων και σε κατασκηνώσεις της γύρω περιοχής, ελπίζοντας να τον βρει ζωντανό. «Ένα πρωί ξύπνησα και ήταν εκεί και μετά απλώς δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι», είχε δηλώσει στο Sky News. «Νομίζαμε ότι ήταν με φίλους, αλλά κανείς δεν τον είχε δει». Όπως είπε, η οικογένεια ζούσε για χρόνια σε μια κατάσταση «παγωμένου πένθους».

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή το 2015, όταν εργάτες που κατεδάφιζαν ένα ξύλινο σπίτι παρατήρησαν έντονη δυσοσμία. Όταν μετακίνησαν ένα μεγάλο έπιπλο που έκλεινε το τζάκι, βρήκαν στο κάτω μέρος της καμινάδας διπλωμένα ρούχα, τα οποία ανήκαν στον αγνοούμενο έφηβο.

Μέσα στην καμινάδα εντοπίστηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Τζόσουα Μάνταξ. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω οδοντιατρικών στοιχείων, καθώς και από το γεγονός ότι έλειπε η άκρη του δεξιού δείκτη του, την οποία είχε χάσει σε παιδικό ατύχημα με ποδήλατο.

Η στάση του σώματός του, σε εμβρυακή θέση, οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε εισέλθει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω, πιθανότατα προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειδωμένο κτίσμα. «Πέθανε μόνος του μέσα σε αυτή την καμινάδα. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό», δήλωσε στην Denver Post η ιδιοκτήτρια καταστήματος της περιοχής, Ρινέ Τρίτσελ.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με άλλες πηγές υπήρχε μεταλλικό κάλυμμα στο πάνω μέρος της καμινάδας, γεγονός που φαινομενικά απέκλειε την είσοδο από εκεί. Επιπλέον, τονίστηκε ότι ο Τζόσουα φορούσε μόνο μια θερμική μπλούζα, ενώ τα υπόλοιπα ρούχα του είχαν βρεθεί μέσα στο σπίτι.

Παρά τις απορίες, οι αρχές δεν εξέτασαν ποτέ το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μετά από εκτενή έρευνα και νεκροψία, η αστυνομία κατέληξε ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα, αποτέλεσμα υποθερμίας και έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, εκτιμώντας ότι παγιδεύτηκε χωρίς δυνατότητα διαφυγής κατά την προσπάθειά του να κατέβει την καμινάδα.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας, Αλ Μπορν, παραδέχθηκε πάντως ότι η υπόθεση ήταν «πολύ μπερδεμένη» και ότι «δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα».

Μετά την ανακάλυψη των λειψάνων του, η αδελφή του Κέιτ ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας: «Αυτό σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που ήλπιζε η οικογένεια Μάνταξ και οι πολλοί φίλοι και αγαπημένοι του αδελφού μου, Τζος. Είμαστε όμως αιώνια ευγνώμονες που μπορέσαμε επιτέλους να του προσφέρουμε την τελετή που του άξιζε και να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε».

Το τι ακριβώς οδήγησε τον νεαρό να βρεθεί μέσα στην καμινάδα ίσως να μην γίνει ποτέ γνωστό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα τελευταία του λεπτά υπήρξαν ιδιαίτερα σκληρά.

protothema.gr