Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, καταγράφοντας την επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα βασικά λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από Τούρκο ναύτη σε γειτονικό σκάφος, διακρίνεται καθαρά drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed να κατευθύνεται προς τον στόχο του, με τον χαρακτηριστικό ήχο του κινητήρα του να ακούγεται πριν από την πρόσκρουση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü…



▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.



▪️Sakarya-Karasu'dan Romanya'ya, oradan Ukrayna'nın Odesa Limanı'na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.



▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 12, 2025

Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, η ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε συνολικά τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία σε λιμάνια της Οδησσού. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Η διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι το πλήγμα αυτό αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την κανονική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα».

Η αντίδραση της Τουρκίας

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις λιμενικές και τις ενεργειακές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι είναι κρίσιμη η άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

