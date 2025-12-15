Περίπου δύο μήνες πριν, η BP γνωστοποίησε ότι εντόπισε το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει ανακαλύψει τα τελευταία 25 χρόνια, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στον ενεργειακό κλάδο.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου, κατά τη διάρκεια γεωτρητικών εργασιών σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Βραζιλίας, όπου η BP εντόπισε ένα εκτεταμένο κοίτασμα υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο «οικόπεδο» Bumerangue, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο εύρημα της εταιρείας εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

Το κοίτασμα εντοπίζεται﻿ στην περιοχή του Νότιου Ατλαντικού, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια του Ρίο ντε Τζανέιρο, με το γεωτρύπανο να φτάνει σε βάθος 5.855 μέτρων κατά την διάρκεια της γεώτρησης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν την κατακόρυφη στήλη υδρογονανθράκων σε ύψος περίπου 500 μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που εξέδωσε η BP στα τέλη Οκτωβρίου, η ανακάλυψη αφορά στην πραγματικότητα μια συνολική στήλη υδρογονανθράκων περίπου 1.000 μέτρων, η οποία περιλαμβάνει 100 μέτρα στήλης αργού πετρελαίου και 900 μέτρα στήλης πλούσιου σε συμπυκνώματα φυσικού αερίου.

Ο ταμιευτήρας αποτελείται από υψηλής ποιότητας ανθρακικά πετρώματα που σχηματίστηκαν κάτω από το αλάτι του υπεδάφους, γνωστά και ως προ-αλατούχα πετρώματα, και εκτείνεται σε μια περιοχή μεγαλύτερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου όσο ολόκληρο το Παρίσι.

Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για ένα τεράστιο «υπόγειο δοχείο» που μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτω από πολύ δύσκολες γεωλογικές συνθήκες, κάτι που κάνει την ανακάλυψη εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία και την ενεργειακή αγορά.﻿

Η BP βρίσκεται στην διαδικασία διενέργειας εργαστηριακών δοκιμών για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του κοιτάσματος, της αναλογίας αερίου-πετρελαίου και συμπυκνωμάτων-αερίου, καθώς και για την εκτίμηση των όγκων. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη, ενώ οιγεωτρητικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

Ο Gordon Birrell, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Παραγωγής και Λειτουργιών της BP, δήλωσε: «Η φετινή χρονιά έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για το upstream τμήμα της BP, με έξι μεγάλα έργα σε εκκίνηση, πέντε ακόμη εγκεκριμένα και μια σειρά ανακαλύψεων, συμπεριλαμβανομένου του Bumerangue. Παρότι βρισκόμαστε ακόμη στη φάση εξερεύνησης, τα αρχικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, υποδεικνύοντας μεγάλη στήλη υδρογονανθράκων και σημαντικό όγκο υγρών στον ταμιευτήρα».

Σημειώνεται πως η BP είχε ανακοινώσει εξαρχής ότι βρισκόταν σε αναζήτηση συνεργάτη για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση ενδέχεται να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια, με στόχο να αποτελεί η εδραίωση μιας συμφωνίας πριν από τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

Σύμφωνα με τον Andre Guevara, επικεφαλής της BP Βραζιλίας, ένας πιθανός συνεργάτης είναι η Petrobras, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας, η όποια σύμφωνα και με εκτιμήσεις αναλυτών αποτελούσε εξ αρχής το μεγαλύτερο «φαβορί».

