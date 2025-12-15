Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρέθηκε ένα έγγραφο που φέρεται να προέρχεται από τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Strategy – NSS) και περιγράφει ένα ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τίτλο “Make Europe Great Again.

Σύμφωνα με τη διαρροή, αυτό το σχέδιο προβλέπει και την απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών που δεν εντάσσονται στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο του φερόμενου σχεδίου βρίσκονται η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία, χώρες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εγγράφου θα πρέπει να «προσεγγιστούν» περισσότερο από την Ουάσιγκτον και να απομακρυνθούν από την ΕΕ. Το σχέδιο περιγράφει τις Βρυξέλλες ως μια δύναμη που, κατά την άποψη των συντακτών των εγγράφων, περιορίζει την εθνική κυριαρχία και εμποδίζει τη δραστηριότητα των επιμέρους κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, και ότι η τρέχουσα πορεία της ΕΕ δεν προάγει τα συμφέροντα των λαών της ή της Δύσης συνολικά. Υποστηρίζεται ότι η ενδυνάμωση δεσμών με επιλεγμένες χώρες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας «μεγαλύτερης Ευρώπης» μέσα από διαφορετικές συμμαχίες και σχέσεις, οι οποίες όμως θα αμφισβητούν την ενότητα της ΕΕ.

Η διαρροή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χαρακτηρίσει αμφιλεγόμενες τις προτάσεις, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία και την ενότητα της ΕΕ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες και τις κυβερνήσεις τους, χωρίς εξωτερική ανάμειξη.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει ότι υπάρχει «άλλη», μη δημοσιευμένη ή ιδιωτική εκδοχή του στρατηγικού εγγράφου πέραν της επίσημης NSS που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, χαρακτηρίζοντας ως «ανυπόστατες» τις φήμες περί αποσπασμένων σχεδίων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Άννα Κέλι, ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής στις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που έχουν ήδη καταγραφεί στο επίσημο έγγραφο.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των γεωπολιτικών προκλήσεων, η σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η θέση της Ευρώπης έναντι μεγάλων δυνάμεων και περιφερειακών κρίσεων, παραμένει κρίσιμο ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς ισορροπίες, την οικονομία και την ασφάλεια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας, με βαθιές αλυσίδες εφοδιασμού και εξαγωγές που επηρεάζονται από τη νομισματική πολιτική, τις εμπορικές συμφωνίες και τα γεωπολιτικά ρίσκα. Σε ένα περιβάλλον όπου η ενότητα της ΕΕ αμφισβητείται και οι εμπορικές συμμαχίες μεταβάλλονται, η σταθερότητα των βιομηχανικών τομέων, όπως αυτός των αυτοκινήτων, τίθεται επί ξυρού ακμής και απαιτεί συνεχείς προσαρμογές στις στρατηγικές παραγωγής και εξαγωγών.

Αναμφίβολα η Ένωση βάλλεται από παντού, αλλά παραμένει ισχυρή. Όπως πανίσχυρη παραμένει και η αυτοκινητοβιομηχανία της, κάτι που δείχνει να ενοχλεί ιδιαίτερα -έστω και ανεπίσημα-, τον Ντόναλτ Τράμπ…