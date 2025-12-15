Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το υποβρύχιο κλάσης Kilo τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη Sea Baby.

In a massively successful raid, Ukrainian undersea drones snuck into Russia's Novorossiysk harbor and blew up a Kilo-class submarine. pic.twitter.com/JYpKvmTtUB December 15, 2025

Είναι ένα από τα υποβρύχια που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων «Καλίμπρ» κατά της Ουκρανίας. Θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά αθόρυβο.

Εκτιμάται ότι το κόστος του είναι γύρω στα 400 εκατ. δολάρια, αλλά πιθανόν σήμερα θα είναι σημαντικά υψηλότερο (γύρω στα 500 εκατ.) αν υπολογίσουμε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου σ6την Ουκρανία έχουν αυξήσει το κόστος των υλικών.

