Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά τριών πλοίων σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ανατολικό Ειρηνικό, σε διεθνή ύδατα, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Όπως αναφέρεται, οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα τρία πλοία κινούνταν σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau December 16, 2025

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία ο αμερικανικός στρατός χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκράτες». Ειδικότερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο των πλοίων, την εθνικότητα των θυμάτων ή το είδος των ναρκωτικών που φέρεται να μεταφέρονταν, ενώ δεν διευκρινίστηκε εάν υπήρξαν συλλήψεις ή κατασχέσεις μετά την επιχείρηση.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά των διεθνών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.