Αισιόδοξος ότι η ειρήνη στο Ουκρανικό είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Οβάλ Γραφείο.

«Πριν από μία ώρα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξήγησε.

Trump on Russia-Ukraine:



I think we are closer now than we have been ever. pic.twitter.com/SHM8WmJ1up December 15, 2025

Πρόσθεσε ότι «είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Και οι Ευρωπαίους ηγέτες θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και για αυτό έχουμε «τεράστια υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους.

Trump:



Russia wants to get it ended, problem is: they will want to get it ended and then all of a sudden they won't.



And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won't. pic.twitter.com/ugeqbGHBFk — Clash Report (@clashreport) December 15, 2025

Κατά τον ίδιον «αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Και οι Ουκρανία θέλει να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλει. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο πλαίσιο».

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που στο Βερολίνο γίνονται εντατικές συνομιλίες στις οποίες φαίνεται να έχει γίνει κάποια πρόοδος, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί τίποτα.

Η αμερικανική πλευρά μπορεί να μιλά για «συμφωνία στο 90% των ζητημάτων», αφήνοντας έξω το πιο δύσκολο από όλα, το εδαφικό, αλλά Ουκρανοί και Ευρωπαίοι είναι πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, χωρίς όμως να δίνουν την εντύπωση ενός ναυαγίου.

«Επώδυνες οι συνομιλίες» για το εδαφικό, παραδέχεται ο Ζελένσκι

Στη συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε καταρχάς τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να υπάρξει ειρήνευση. Χωρίς τον Τραμπ δεν θα υπήρχε η θετική δυναμική που υπάρχει στις συνομιλίες στο Βερολίνο, είπε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι «έχουμε ελπίδα για μια πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία», εξηγώντας ότι «γνωρίζουμε το τίμημα του πολέμου και το τίμημα της ειρήνης». Επαίνεσε μάλιστα τον ρόλο του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, των δύο απεσταλμένων του Τραμπ.

Επισήμανε, τέλος, ότι ελπίζει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος κατά το δείπνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι σήμερα έγιναν πολλοί γύροι συνομιλιών και θα γίνουν περισσότεροι. «Εργαζόμαστε συνεχώς» για να υπάρξει ειρήνευση, αλλά «δεν είναι όλες οι ερωτήσεις εύκολες» τόνισε. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές αλλά σημαντικές, είπε ακόμη, λέγοντας ότι «οι εταίροι μας ακούν την Ουκρανία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συμφωνία, τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης. Η Ουκρανία χρειάζεται σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις προτού μπορέσει να εξετάσει εδαφικά αιτήματα, είπε.

Σε ό,τι αφορά το εδαφικό, επέμεινε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί για μια «ισχυρή ειρηνευτική συνομιλία». Οι συνομιλίες είναι «οδυνηρές» καθώς το εδαφικό είναι δύσκολο ως προς την επίλυσή του, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ενδιαφέρουσα είναι η αποστροφή του ότι οι ΗΠΑ δεν απαιτούν τίποτα για τα εδάφη, αλλά μεταφέρουν τις ρωσικές απαιτήσεις.

«Υπάρχουν πολύ δύσκολα θέματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα εδαφικά. Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε όλοι πάνω σε αυτό, και να λυθούν με δίκαιο τρόπο αυτά τα ζητήματα», είπε ο Ουκρανός ηγέτης.

Σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το Ουκρανικό, ο Μερτς όταν ερωτήθηκε για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, στην οποία εξακολουθούν να αντιτίθενται ορισμένα κράτη μέλη, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να εγκρίνει η ΕΕ. Οι εναλλακτικές προτάσεις, όπως τα νέα δάνεια, θα απαιτούσαν ομοφωνία και θα τις μπλόκαραν χώρες όπως η Σλοβακία ή η Ουγγαρία.

Η αξιοπιστία της ΕΕ διακυβεύεται εάν τα κράτη μέλη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την πορεία που θα χαραχθεί σε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει αυτή την εβδομάδα.

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι το εδαφικό.



Όπως ανέφερε πηγή στο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε απόσυρση στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας το ζήτημα αυτό κομβικό για τη ρωσική πλευρά. Το Ντονμπάς παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου, με τη Μόσχα να ελέγχει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η περιοχή του Ντονμπάς και τα εδάφη που ελέγχουν η Ρωσία και η Ουκρανία. Πηγή: Sky News

Κοινή ευρωπαϊκή δήλωση

Σε κοινή τους δήλωση τη Δευτέρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν έλθει στο Βερολίνο για συνομιλίες με την Ουκρανία, χαιρετίζουν τη «σημαντική πρόοδο» που έχει γίνει αλλά σπεύδουν να τονίσουν ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα».

Η δήλωση, όπως επισημαίνει ο Guardian, χαιρετίζει τη «σημαντική πρόοδο» στις «προσπάθειες του Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι «για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Στο κείμενο της δήλωσης αναφέρονται ειδικά σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας». Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται στη δήλωση περιλαμβάνουν τη «συνεχή και σημαντική στήριξη της Ουκρανίας για την οικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών της» που θα έχουν 800.000 στρατιώτες εν καιρώ ειρήνης, «ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψουν συγκρούσεις και να υπερασπιστούν το έδαφος της Ουκρανίας».

Μια «πολυεθνική δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία» στην Ουκρανία θα συμμετάσχει στην «βοήθεια για την αναγέννηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, την εξασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και την υποστήριξη της ασφάλειας των θαλασσών», λειτουργώντας «εντός της Ουκρανίας», αναφέρει η δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εγκατεστημένη μακριά από οποιαδήποτε πιθανή γραμμή του μετώπου, σχολιάζει ο Guardian.

Ακόμη, οι ηγέτες αναφέρονται σε έναν «μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με διεθνή συμμετοχή» για την «έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν μελλοντικές επιθέσεις» και την αποδοχή της ευθύνης για τυχόν παραβιάσεις, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Για την Ουκρανία ζητούν μια «νομικά δεσμευτική δέσμευση» για τη «λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης», μέσω της χρήσης ενόπλων δυνάμεων, πληροφοριών, υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικών και διπλωματικών ενεργειών.

Αυτό, και πάλι όπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα, φαίνεται να είναι αυτό στο οποίο ο Ζελένσκι αναφερόταν ως εγγυήσεις «τύπου άρθρου 5» του ΝΑΤΟ.

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης μια εξαιρετικά σημαντική προειδοποίηση ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» και επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα πρέπει να ληφθεί από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού «υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».

«Συμφώνησαν ότι ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων», αναφέρει το έγγραφο.

Εντέλει οι ηγέτες «ήταν σαφείς ότι, όπως σε κάθε συμφωνία, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα και ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν εντατικά για την εξεύρεση μιας λύσης που θα εξασφαλίσει το μόνιμο τέλος των εχθροπραξιών».

Καλούν δε τη Ρωσία «να δείξει προθυμία να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη» και αναφέρουν ότι συμφώνησαν να «συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε να την οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν».

protothema.gr