Από το κώμα ξύπνησε ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, ένας από τους δύο δράστες της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τη Χανουκά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία στην εφημερίδα Sydney Morning Herald. Ο Άκραμ είχε πυροβοληθεί και τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και νοσηλευόταν μέχρι σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ακριβής κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν είναι σε θέση να καταθέσει ή να ανακριθεί.

Ο Ναβίντ Άκραμ πραγματοποίησε την επίθεση προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων μαζί με τον πατέρα του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια με σαφή αντισημιτικά κίνητρα και συνεχίζουν τις έρευνες για το πώς οι δράστες οργάνωσαν την επίθεση και αν είχαν επαφές με εξτρεμιστικά δίκτυα. Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η εβραϊκή κοινότητα της χώρας τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο μεταξύ, το υπουργείο μετανάστευσης των Φιλιππίνων ανέφερε ότι ο 50χρονος με τον 24χρονο ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες στις αρχές Νοεμβρίου και στα τέλη του μήνα αναχώρησαν από τη Μανίλα για το Σίδνεϊ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των Φιλιππινών δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία σύνδεση μεταξύ τρομοκρατικών ομάδων και των δύο ανδρών.

