Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί διεθνώς η φονικότερη τρομοκρατική επίθεση των τελευταίων ετών στην Αυστραλία, όταν πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση για το εβραϊκό Χάνουκα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε 16 νεκρούς μαζί με τον 24χρονο δράστη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης πατέρας και γιος με καταγωγή από τη Λαχώρη του Πακιστάν ετοίμαζαν για καιρό την επίθεση έχοντας ως ορμητήριο ένα διαμέρισμα Airbnb που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από την παραλία όπου εκδήλωσαν το δολοφονικό αμόκ τους.

Κατά την εκτίμηση της αστυνομίας ο 50χρονος και ο 24χρονος πιστεύεται ότι έμεναν εκεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμάζοντας την επίθεση.

Το κτήριο έχει ήδη ερευνηθεί από αστυνομικούς που φέρονται να έχουν εντοπίσει εκεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι δεσμοί με το ISIS

Ως βασικότερη εκδοχή παρουσιάζεται οι δύο τρομοκράτες να είχαν κάποιου είδους σχέση με το Ισλαμικό Κράτος με το ABC Αυστραλίας να μεταδίδει νωρίτερα ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του ISIS.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποία τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύει, δε, η πληροφορία από την Telegraph της Αυστραλίας ότι ο 50χρονος Σαχίντ και ο 24χρονος Ναβίντ είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη.

#EXCLUSIVE: The father and son terrorists allegedly responsible for the Bondi Beach attack that claimed 15 lives had spent a month in the Philippines in the lead up their massacre, one of the world’s top extremist hotspots. FULL STORY: https://t.co/ACdVrEWEVg pic.twitter.com/i24eiYBhn1 December 15, 2025

Σύμφωνα, πάντως, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε οι δύο δράστες δεν «ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση». Μιλώντας στο ABC TV ανέφερε ότι η «σαφής ενημέρωση» που έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για συνωμοσία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά ανήκαν σε οργάνωση». «Είναι σαφές ότι το κίνητρο είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Το ψέμα στην οικογένεια

Ενδεικτικό της μυστικότητας της προετοιμασίας από πατέρα και γιο είναι το γεγονός ότι οι δύο τους είχαν φροντίσει να «θολώσουν τα νερά» λέγοντας σε συγγενείς τους ότι θα ταξίδευαν στα νότια για ψάρεμα.

«Μου τηλεφώνησε (την Κυριακή) και είπε: “Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Πάμε… να φάμε τώρα, και μετά θα μείνουμε στο σπίτι γιατί κάνει ζέστη”» είπε η μητέρα του Ναβίντ μιλώντας The Sydney Morning Herald

Κατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια.

Ο 50χρονος ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Τα θύματα

Η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα κορίτσι 10 ετών, δύο ραβίνους, έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος και έναν νεαρό Γάλλο



Το μικρότερο σε ηλικία θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν η 10χρονη Ματίλντα με τη θεία της να γράφει στα social media: Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πως θα αντέξουμε τέτοια θλίψη.



Νεκρός έπεσε και ο πρώην αστυνομικός Πίτερα Μέγκερ, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε εθελοντικά στο Randwick Rugby Club και ασχολήθηκε με το χόμπι του, τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην παραλία για μια φωτογραφική αποστολή όταν συνέβη η ένοπλη επίθεση.

Ο Τιμπόρ Γουίτζεν τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του από τους πυροβολισμούς, με τη γυναίκα τελικά να γλιτώνει.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ ήταν πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», που έγινε στόχος των ενόπλων.

Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν Γιάκοβ Λεβιτάν ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».

Ο Ρουβέν Μόρισον υπηρετούσε ως βοηθός στη συναγωγή της περιοχής και σκοτώθηκε ενώ θα συναντούσε έναν φίλο του στη μοιραία εκδήλωση

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.

protothema.gr