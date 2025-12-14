Την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά, καταδικάζει η Κύπρος μέσω του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του υπουργείου Εξωτερικών.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων θυμάτων. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Αυστραλία και όλους όσους επηρεάζονται, ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, την τρομοκρατία και το μίσος», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο X.

Στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, αναφέρει το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επισημαίνοντας ότι «στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην αδιάκριτη βία».

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά από την εβραϊκή κοινότητα, νωρίτερα σήμερα», αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτηση στο X.

«Η Κύπρος καταδικάζει έντονα αυτή την φρικτή πράξη. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των αθώων θυμάτων», προστίθεται.

«Στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην αδιάκριτη βία που μετέτρεψε μια ειρηνική θρησκευτική γιορτή σε τραγωδία», καταλήγει η ανάρτηση.