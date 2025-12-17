Την αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους και τις προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας, παρουσίασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, χαρακτήρισε ξανά «ψέματα και ανοησίες» όσα λέγονται περί προετοιμασίας της Μόσχας να επιτεθεί στην Ευρώπη. Η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί στην Ευρώπη αυξάνουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με την αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Putin:



Claims that Russia poses a threat to Europe are “lies, nonsense, utter nonsense.” pic.twitter.com/ql3ayXwGcY December 17, 2025

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας. Όπως δήλωσε, «οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».

«Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин:https://t.co/gwX5Syh9RL



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/olpLfQn7WJ December 17, 2025

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται από τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο αποτροπής και εγγύησης της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τέλος, ο Πούτιν χαιρέτησε την πρόοδο στον διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

protothema.gr