Η Πολωνία αποφάσισε να ξεκινήσει την παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο και σχεδιάζει να τις αναπτύξει κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων και ενδεχομένως να τις εξάγει στην Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας.

Συμμετέχοντας σε μια ευρύτερη περιφερειακή μετατόπιση που έχει οδηγήσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, με εξαίρεση τη Νορβηγία, να ανακοινώνουν σχέδια για απόσυρση τους από την παγκόσμια συνθήκη που απαγορεύει τέτοιου είδους όπλα, η Πολωνία θέλει να χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού για να ενισχύσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.

«Ενδιαφερόμαστε για μεγάλες ποσότητες το συντομότερο δυνατόν» δήλωσε στο Reuters ο υφυπουργός Άμυνας Πάβελ Ζαλέφσκι.

«Ανατολική Ασπίδα»

Οι νάρκες, δήλωσε ο ίδιος, είναι μέρος της «Ανατολικής Ασπίδας», ενός αμυντικού προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση των συνόρων της Πολωνίας με την Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ.

Ερωτηθείς εάν η παραγωγή ναρκών θα αρχίσει τον επόμενο χρόνο, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησης από την Συνθήκη της Οτάβας, ο Ζαλέφσκι είπε: «Θα το ήθελα πολύ αυτό …Έχουμε τέτοιες ανάγκες».

Η Πολωνία ξεκίνησε την διαδικασία απόσυρσης από το Συνθήκη της Οτάβας τον Αύγουστο και είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ενδέχεται να αρχίσει την παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού εάν χρειασθεί, αλλά δεν έχει ληφθεί επίσημα τέτοια απόφαση. Οι δηλώσεις του Ζαλέφσκι αποτελούν την πρώτη επιβεβαίωση εκ μέρους της Βαρσοβίας ότι θα προχωρήσει προς την παραγωγή.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς και Πυρομαχικών Διασποράς, η Πολωνία δήλωσε στον ΟΗΕ το 1995 ότι είχε εγκαταλείψει την παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ότι η εξαγωγή τέτοιων όπλων είχε σταματήσει.

Η Belma, η κρατική εταιρεία που ήδη προμηθεύει τον πολωνικό στρατό με διάφορους άλλους τύπους ναρκών, δήλωσε ότι η Πολωνία θα εξοπλιστεί με εκατομμύρια νάρκες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανατολική Ασπίδα» για να εξασφαλίσει τα ανατολικά σύνορά της, μήκους 800 χιλιομέτρων.

«Προετοιμαζόμαστε για την πολωνική ζήτηση… που θα ανέλθει σε 5-6 εκατομμύρια νάρκες όλων των τύπων», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Belma, Γιάροσλαβ Ζακρζέφσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, ενώ το υπουργείο Άμυνας δεν έχει κάνει ακόμη παραγγελία, η εταιρεία θα είναι σε θέση να παράγει έως και 1,2 εκατομμύρια νάρκες όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων των ναρκών κατά προσωπικού, το επόμενο έτος. Η Belma παράγει σήμερα περίπου 100.000 νάρκες ετησίως.

Η πλεονάζουσα παραγωγή θα μπορούσε να διατεθεί στους συμμάχους

Ο υπουργός είπε ότι η προμήθεια ναρκών στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες παραγωγής.

«Το σημείο εκκίνησης μας είναι οι δικές μας ανάγκες. Αλλά για μας η Ουκρανία είναι απόλυτη προτεραιότητα επειδή η γραμμή ασφάλειας της Ευρώπης και της Πολωνίας βρίσκεται στο Ρώσο-ουκρανικό μέτωπο» είπε ο Ζαλέφσκι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Belma, Ζακρζέφσκι, δήλωσε ότι οι εξαγωγές στην Ουκρανία είναι πιθανές και ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βαλτικής, έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για την αγορά ναρκών κατά προσωπικού.

Ο ίδιος είπε ότι οι ανάγκες της Πολωνίας θα έχουν προτεραιότητα, αλλά οποιοδήποτε πλεόνασμα στην παραγωγή θα μπορεί να διατεθεί στους συμμάχους στην περιοχή.

Νωρίτερα εφέτος, η Λιθουανία κα η Φινλανδία είχαν δηλώσει ότι αναμένουν την έναρξη παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού τον επόμενο χρόνο εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών για την Ρωσία από τότε που άρχισε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Λιθουανία και η Εσθονία αποχωρούν επίσης από την Συνθήκη αλλά δεν έχουν ανακοινώσει σχέδια για την παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού, παρότι αξιωματούχοι στη Ρίγα έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν γρήγορα την παραγωγή εάν καταστεί ανάγκη και η Εσθονία βλέπει κάτι τέτοιο ως μελλοντική εκδοχή.

Η παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού στην Πολωνία θα μπορούσε να ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η διάρκειας έξι μηνών περίοδος απόσυρσης από τη Συνθήκη στις 20 Φεβρουαρίου το 2026, σύμφωνα με το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουκρανία έχει επίσης ανακοινώσει την απόσυρση της από την Συνθήκη της Οτάβας του 1997, ώστε να μπορεί να αμυνθεί καλύτερα έναντι της Ρωσίας, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης. Η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι κάνει χρήση ναρκών κατά προσωπικού κατά την διάρκεια του πολέμου.

Άλλες μεγάλες δυνάμεις που δεν έχουν υπογράψει την Συνθήκη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

