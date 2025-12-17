Μια πλακέτα με σχόλια που δεν είναι πάντα κολακευτικά εμφανίστηκε κάτω από τα πορτρέτα των προέδρων στο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, μια ιδέα που φαίνεται να έχει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ αν κρίνουμε από την επιλογή να εμφανίζεται ένα αυτόματο στυλό αντί για τον Τζο Μπάιντεν.

Για ιδεολογικούς αντιπάλους του Τραμπ η πλακέτα υπογραμμίζει τα προβλήματα στη θητεία τους και σχολιάζει βασικά μέτρα που έλαβαν.

Έτσι στο πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα γράφει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν «ένα από τα πιο διχαστικά πρόσωπα στην αμερικανική Ιστορία».

Προσθέτει ότι κατά την προεδρία του πέρασε ο «εντελώς αναποτελεσματικός νόμος για την Απρόσιτη Φροντίδα» παραλλάσσοντας τον τίτλο του νόμου που αφορά την «Προσιτή Φροντίδα» (Affordable Care, ενν. προσιτή οικονομικά).

Η οικονομία λίμναζε επί Ομπάμα, γράφει ακόμη, και υπογράφτηκε «η τρομερή συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν».

Όσο για τον Τζο Μπάιντεν, η πλακέτα λέει ότι «ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν ήταν μακράν ο χειρότερος πρόεδρος της αμερικανικής ιστορίας».

Επαναλαμβάνει όλους τους ισχυρισμούς του Τραμπ κατά του προκατόχου του: «νόθες εκλογές, καταστροφές άνευ προηγουμένου, ο υψηλότερος πληθωρισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, εκατομμύρια μετανάστες που εισρέουν στις ΗΠΑ».

Η περιγραφή κλείνει με την επισήμανση ότι «παρ’όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγόταν σαρωτικά και ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Σχετικά ήπιες είναι οι αναφορές στον Μπιλ Κλίντον με ειδική μνεία για αποφάσεις του που κατήργησε ο Τραμπ όπως τη συμφωνία εμπορίου NAFTA.

Σημειώνει ακόμη ότι «παρά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν την προεδρία του, η τεχνολογική έκρηξη στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 είχε αποτέλεσμα μια έξοχη οικονομική ανάπτυξη». Από διακριτικότητα ίσως, δεν λέει ποια ήταν αυτά τα σκάνδαλα.

Για τον εαυτό του ο Τραμπ μόνο καλά λόγια έχει να πει: ο πρώτος που εξελέγη πρόεδρος χωρίς να έχει πριν δημόσιο αξίωμα και χωρίς να ήταν αξιωματικός, ιστορική πρώτη θητεία με φοροαπαλλαγές, τερματισμό επιβλαβών συμφωνιών ενώ έσωσε εκατομμύρια ζωές, με την επιχείρηση Wrap Speed για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Όπως θα προσέξατε, δεν υπάρχει αναφορά στους πολέμους που τέλειωσαν κατά τη θητεία του.

