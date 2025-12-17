Τίτλους τέλους έβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας στην πολύκροτη υπόθεση Open Arms, εκδίδοντας οριστική αθωωτική απόφαση για τον γραμματέα της Λέγκα και αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Ο Σαλβίνι είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη με κατηγορίες για άρνηση εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος και για παράνομη στέρηση της ελευθερίας 147 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms. Τα γεγονότα ανάγονται στον Αύγουστο του 2019, όταν ο τότε υπουργός Εσωτερικών είχε απαγορεύσει την αποβίβαση των μεταναστών σε ιταλικό λιμάνι για αρκετές ημέρες.

Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αθώωσης του Ματέο Σαλβίνι από το δικαστήριο του Παλέρμο πριν από έναν χρόνο, το οποίο είχε κρίνει ότι οι πράξεις του δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα. Οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν την προσφυγή που είχαν καταθέσει οι εισαγγελείς της Σικελίας, επικυρώνοντας οριστικά την απαλλακτική κρίση.

Σε ανάρτησή του μετά την απόφαση, ο επικεφαλής της Λέγκα σχολίασε: «Πέντε χρόνια σε δίκη: το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα», υπογραμμίζοντας τη θέση του ότι οι ενέργειές του εντάσσονταν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθούσε η τότε κυβέρνηση.

ΑΠΕ – ΜΠΕ