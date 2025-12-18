Στο YouTube θα μεταδίδεται από το 2029 η τελετή απονομής των Όσκαρ, έπειτα από πολυετή συμφωνία που σύναψε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με την πλατφόρμα της Google, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο προβολής του ιστορικού θεσμού.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το YouTube θα έχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των Όσκαρ από την 101η τελετή απονομής το 2029 έως και το 2033. Μέχρι το 2028, τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης παραμένουν στο ABC, το οποίο προβάλλει την τελετή εδώ και δεκαετίες.

Δωρεάν για όλους η απονομή των Όσκαρ στο YouTube

Η μετάδοση των Όσκαρ στο YouTube θα είναι ζωντανή και δωρεάν για θεατές σε όλο τον κόσμο και θα περιλαμβάνει, πέρα από την κύρια τελετή, την κάλυψη του κόκκινου χαλιού και υλικό από τα παρασκήνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τελετή θα είναι διαθέσιμη και μέσω του YouTube TV.

Σύμφωνα με τους συντελεστές της συμφωνίας, στόχος είναι να γίνουν τα Όσκαρ πιο προσβάσιμα στο παγκόσμιο κοινό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας, όπως υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους, καθώς και πολλαπλά ηχητικά κανάλια σε διαφορετικές γλώσσες.

Ενθουσιασμός

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωρούμε σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό “σπίτι” των Όσκαρ», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρός της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. Όπως ανέφεραν, η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στην Ακαδημία να επεκτείνει την παρουσία και το έργο της σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση της με τις νεότερες γενιές δημιουργών.

Από την πλευρά του YouTube, ο διευθύνων σύμβουλος Νιλ Μόχαν χαρακτήρισε τα Όσκαρ «θεμελιώδη πολιτιστικό θεσμό», τονίζοντας ότι η συνεργασία με την Ακαδημία φιλοδοξεί να φέρει τη γιορτή του κινηματογράφου σε ακόμα περισσότερους θεατές παγκοσμίως, παραμένοντας πιστή στη μακρά ιστορική παράδοση του θεσμού.

iefimerida.gr